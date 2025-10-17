Bursa'da su krizi derinleşiyor! Şehrin iki büyük barajı tamamen kurudu

Son birkaç aydır kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan ve planlı su kesintileriyle bunun önüne geçmeye çalışan Bursa'da tehlike büyüyor.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

DOLULUK ORTALAMASI "YÜZDE SIFIR"

28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

12 SAATLİK PLANLI KESİNTİLER SÜRÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16-22 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak 12 saatlik kesintiler gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmiyor.

Daha önce yapılan açıklamalarda kentte, 1-16 Ekim tarihleri arasında belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı belirtilmişti.