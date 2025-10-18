Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kapsam genişliyor! Sağlık personeli olmayanlar da acil müdahale yapabilecek

Kapsam genişliyor! Sağlık personeli olmayanlar da acil müdahale yapabilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kapsam genişliyor! Sağlık personeli olmayanlar da acil müdahale yapabilecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Polis Özel Harekât personeli, en az 260 saatlik özel eğitim ile sınavın ardından acil tıbbi müdahalelerde bulunabilecek.

ESMA ALTIN / ANKARA - İçişleri, Millî Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından sağlıkta acil müdahale konusunda yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Polis Özel Harekât personeli, özel eğitim alarak yaralılara müdahalede bulunabilecek.

Yönetmelik, muharip veya operasyonel görevdeki askerî ve emniyet personelini kapsayacak. Personel, özel eğitimden geçerek belirli acil tıbbi işlemleri yapma yetkisi alabilecek. “Muharip sıhhiye” ve “operasyonel cankurtaran” olarak tanımlanan personel; komando, özel harekât, sahil güvenlik özel timleri gibi birimlerde görev yapanlardan, sağlık eğitimi almış fakat sağlık meslek mensubu olmayan personelden oluşacak.

260 SAATLİK EĞİTİM

Personelin yetkilendirilmesi için en az 260 saat teorik ve uygulamalı eğitim alması gerekecek. Eğitimler Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar ve üniversitelerde verilecek. Sınavda en az 80 puan alanlar başarılı sayılacak ve 60 saatlik simülasyon uygulamasının ardından kurs bitirme ve yetki belgesi alacak. Belge, beş yıl geçerli olacak, süresi dolanlar tazeleme eğitimine girecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Turkcell'den 5G için yerli üretime destek: Uygun fiyatlı 100 bin telefon dağıtacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP İzmir kongresinde şok! Başkan adayı Çağatay Güç kürsüde bayıldı - GündemBaşkan adayı kürsüde bayıldıBasın İlan Kurumu'nda görev değişimi: Abdulkadir Çay Genel Müdürlüğe atandı - GündemBasın İlan Kurumu'nda görev değişimi: Abdulkadir Çay Genel Müdürlüğe atandıPiyade Er Eyüp Güner şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu - GündemPiyade Er Eyüp Güner şehit oldu! MSB acı haberi duyurduSahte diploma çetesinin lideriydi! Ziya Kadiroğlu, İstanbul'da yakalandı - GündemSahte diploma çetesinin bir numarası yakalandı710 bin yıl sonra ilk defa! Türkiye'nin yanı başındaki tehlike büyüyor: Söndü sanılan yanardağ uyandı - GündemTürkiye'nin yanı başında büyük tehlike!Kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde 'yeşil reçeteli ilaç' savunması - GündemDilan Polat'tan 'uyuşturucu madde tespiti' açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...