Kapsam genişliyor! Sağlık personeli olmayanlar da acil müdahale yapabilecek

ESMA ALTIN / ANKARA - İçişleri, Millî Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından sağlıkta acil müdahale konusunda yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Polis Özel Harekât personeli, özel eğitim alarak yaralılara müdahalede bulunabilecek.

Yönetmelik, muharip veya operasyonel görevdeki askerî ve emniyet personelini kapsayacak. Personel, özel eğitimden geçerek belirli acil tıbbi işlemleri yapma yetkisi alabilecek. “Muharip sıhhiye” ve “operasyonel cankurtaran” olarak tanımlanan personel; komando, özel harekât, sahil güvenlik özel timleri gibi birimlerde görev yapanlardan, sağlık eğitimi almış fakat sağlık meslek mensubu olmayan personelden oluşacak.

260 SAATLİK EĞİTİM

Personelin yetkilendirilmesi için en az 260 saat teorik ve uygulamalı eğitim alması gerekecek. Eğitimler Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar ve üniversitelerde verilecek. Sınavda en az 80 puan alanlar başarılı sayılacak ve 60 saatlik simülasyon uygulamasının ardından kurs bitirme ve yetki belgesi alacak. Belge, beş yıl geçerli olacak, süresi dolanlar tazeleme eğitimine girecek.