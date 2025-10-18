Turkcell'den 5G için yerli üretime destek: Uygun fiyatlı 100 bin telefon dağıtacak

ÖMER TEMÜR - Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğu tarihî bir adım olan 5G ihalesi başarıyla tamamlandı. Kullanıcılar 1 Nisan’da ilk “alo” diyecek. 5G ile internet hızı 10 katına çıkacak, gecikme süresi milisaniyelere düşecek. 5G ile yalnızca bireylerin değil makineler, sensörler, hatta şehirler bir biriyle gerçek zamanlı iletişim kuracak.

“4.5G’de iletişim vardı, 5G’de etkileşim olacak” diyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yeni dönemde nelerin değişeceğini tek tek anlattı:

◾ İhale sonucunda aldığımız 700 MHz’lik paketin en önemli avantajı geniş kapsama sağlaması. Özellikle kırsal bölgelerde ve kapalı alanlarda sinyalin daha iyi yayılmasını sağlıyor. Daha geniş alanları kapsamayı mümkün kılıyor. 3.5 GHz ise yüksek frekanslı bandımız. Turkcell olarak bu iki bandı birlikte kullanarak hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız. Bu strateji, özellikle sabit kablosuz erişim (FWA) tarafında da büyük bir fırsat sunuyor. 5G ile, fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde, fiber hızında sabit internet hizmetini Superbox ile sunabileceğiz.

◾ 4.5G’de 30-40 milisaniye olan gecikme süreleri, 5G’de 1-5 milisaniyelere düşecek. Gecikme süresi göz kırpmanın 10’da birine düşecek. Mobilde 1.000 Mbps ve daha yüksek hızlara ulaşacağız. Bir kaç saniyede HD film indirilebilecek.

İlgili Haber Rekabet gücüne stratejik adım! 5G ihalesinin ardından yerli üretim vurgusu

UZAKTAN AMELİYAT YAPILABİLECEK

◾ 4.5G bir kilometrekarede binlerce cihazı desteklerken, 5G’de bir milyona kadar cihaz aynı anda destekleyecek. Bu da nesnelerin interneti çağının altyapısı anlamına geliyor. Yani asıl dönüşüm üretim, ulaşım, eğitim, sağlık gibi endüstriyel alanlarda yaşanacak. Birkaç örnek vermek gerekirse, uzaktan ameliyat yapılabilecek. Sanayide 5G’nin düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik özellikleri sayesinde, fabrikalar tamamen bağlantılı hâle geliyor. Akıllı sensörler, otonom robotlar ve üretim hatları gerçek zamanlı veriyle yönetiliyor. Bu da hem üretkenliği artırıyor hem de arıza durumlarını önceden tespit etmeyi sağlıyor. Eğitimde ise 5G destekli artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, öğrencilerin sınıf ortamını aşarak dünyanın dört bir yanına bağlanmasını sağlıyor.

◾ Türkiye’de kullanılan telefonların sadece yüzde 25’i 5G’yi destekliyor. 5G destekli 100 bin telefonu Çerkezköy’de ürettirip uygun fiyatla sunacağız. İlk yılda yüzde 55 penetrasyona ulaşacağımızı öngörüyoruz.

◾ Türkiye’ye bugüne kadar 30 milyar dolar yatırım yaptık. Toplam 600 milyon avroluk yatırımla Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz. En yakın rakibimizin iki katı kapasiteye sahibiz. Sektörün ihtiyacının üçte birinden fazlasını tek başımıza karşılıyoruz. Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutma kararlılığıyla, ülkemizi bölgesel bir veri üssü hâline getirmeyi hedefliyoruz.

YERLİ ÜRETİCİLER İÇİN FIRSAT

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı 5G’nin yerli markalar için fırsat olduğunu söyledi. Şu anda Türkiye’de 5G uyumlu olmayan yaklaşık 63 milyon cihaz bulunduğu bilgisini veren Turnacı, “Telefon satışlarında yüzde 100’e varan bir artış ihtimali olabilir. Üretici firmaların da en makul fiyatlarla ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak için gerekli özveriyi göstereceğini öngörüyoruz. Özellikle yerli üretimin bu alanda artması, teknolojik dönüşüm açısından büyük önem taşıyor. Yerli markalar 5G ile uyumlu cihazlar geliştirmeli” dedi.