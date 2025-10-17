5G ne zaman aktif olacak, 5G'ye nasıl geçilir? 5G ihalesi tamamlandı!

5G ne zaman aktif olacak, 5G'ye nasıl geçilir gibi merak edilen birçok detay netlik kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 5G hizmeti Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde kademeli olarak kullanılmaya başlanacak.

5G NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren aktif olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi tamamlandı. İhalede iki frekans bandında toplam 11 paket satılırken, tekliflerin toplam tutarı KDV dahil 3,53 milyar dolar olarak açıklandı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un katıldığı ihalede, belirlenen 2,12 milyar dolarlık asgari hedefin üzerine çıkıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu gelişmenin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

5G'YE NASIL GEÇİLİR?

5G'ye geçmek için kapsama alanında bulunmak gerekiyor. Uyumlu cihazı olan kullanıcılar, mevcut tarifelerini değiştirmeden 5G hizmetinden faydalanabilecek. 5G aktif hale getirildikten sonra ek bir ücret ödenmeyecek.

Cihazın şebeke ayarlarından 5G seçimi yapılarak bağlantı sağlanabiliyor. iPhone kullanıcıları için bu işlem “Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Ses ve Veri” adımlarından, Android kullanıcıları için ise “Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağ” menüsünden yapılabiliyor.

5G KULLANILDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kullanıcılar cihaz ekranındaki ağ göstergesinden 5G bağlantısına geçtiklerini anlayabilecek. 5G kapsama alanı içindeyken cihazın ekranında “4.5G” veya “LTE” yerine “5G” ibaresi yer alacak.

İstenmesi halinde 5G hizmeti ücretsiz olarak kapatılabilecek. Bunun için operatörlerin belirleyeceği numaraya SMS gönderilmesi yeterli olacak.

TÜRKİYE'DE 5G'YE NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Türkiye’de 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihinde faaliyete geçecek. İlk aşamada 5G sinyalleri, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nden alınacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya, 5G’ye geçişte öncü şehirler olacak. Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 5G’nin ülke genelinde yaygınlaşması bir yıl içinde tamamlanacak.