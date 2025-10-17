Rams Başakşehir-Galatasaray maçı eksik oyuncu var mı, muhtemel 11'ler kimler?

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Rams Başakşehir’e konuk olurken, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle eksik kadroyla mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk’un tercihleri ve muhtemel kadrolar, maç öncesi gündemde.

RAMS BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray, Rams Başakşehir maçında iki önemli savunma oyuncusundan yoksun olacak. Wilfried Singo sakatlığı, Davinson Sanchez ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Singo’nun Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüş tarihi belirsizken, Sanchez’in cezası bu maçla sınırlı kalacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray’ın muhtemel 11’i, eksik oyuncular nedeniyle yeniden şekilleniyor. Öngörülen kadro şöyle:

Uğurcan Çakır, Attila Szalai, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Mauro Icardi.

Başakşehir'in muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Muhammed Şengezer, Amine Harit, Jerome Opoku, Nuno Miguel Da Costa, Ousseynou Ba, Berat Ayberk Özdemir, Christopher Thea Domoraud Opeir, Miguel Crespo Da Silva, Jakub Kaluzinski, Emir Ali Şahiner, Eldor Shomurodov.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.