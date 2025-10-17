Bakırköy metrosunda bir yolcu intihar etti!
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda bir yolcu raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle Bakırköy istasyonu seferlere kapatılırken yolcular arasında panik yaşandı.
Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda meydana gelen olayda; istasyonda metro geldiği sırada raylara atlayan bir kişi, trenin altında sıkıştı.
TRENİN ALTINA SIKIŞTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, trenin altından çıkardıkları erkeği sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
