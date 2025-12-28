Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürürken yeni haftada hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Yeni hafta ile beraber Karadeniz üzerinden giriş yapacak olan Sibirya soğukları yurdu etkisi altına alacak. Soğuk havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklığı 4 ila 10 derece düştü, birçok bölgede kar yağışı görüldü. Yarın etkisini yitirecek soğuk hava sisteminin ardından salı günü batı kesimlerde lodosla birlikte yağış bekleniyor. Hafta ortasında Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla yağış yeniden başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren sıcaklığın 4 ila 10 derece düşeceğini açıklamıştı. Yapılan uyarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları azaldı. Birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sibirya soğukları yeni haftayla beraber geliyor! Yurt genelinde soğuk hava sürecek

Yarın Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Soğuk ve yağışlı hava kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Ancak kısa süreli bu iyileşmenin ardından yeni bir sistem bekleniyor.

TRT Haber'e göre; salı günü sıcaklıklar batı kesimlerde lodosla birlikte artacak, yağış görülecek.

SİBİRYA SOĞUKLARI KARADENİZ'DEN GELECEK

Hafta ortasında Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına alacak.

YAĞIŞ MARMARA'YI DA ETKİSİ ALTINA ALACAK

Çarşamba, Marmara'nın batısı dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Perşembe, kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacak sistem, cuma yurdu terk edecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da yarın en yüksek sıcaklık sıfır derece hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava çok bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece. İzmir parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 8 derece.

