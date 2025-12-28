rkiye’nin yakından takip ettiği televizyon programlarından “Müge Anlı ile Tatlı Sert”te ele alınan dosyalardan biri, son günlerde yeniden gündemin merkezine oturdu. Programda adı geçen Ercan Yılmaz hakkında bu kez sosyal medya üzerinden yayılan “öldü” iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kamuoyunca ''Müge Anlı'daki Ercan Yılmaz öldü mü?'' sorusu ise cevap aramaya başladı.

Müge Anlı’nın son dönem yayınlarında ele alınan dosyada, Ercan Yılmaz hakkında son derece ağır iddialar dile getirilmişti. Yayında 4 yaşındaki üvey kız çocuğuna yönelik istismar ettiği, ardından ise çocuğun hayatını kaybettiği iddiaları kamuoyunun tepkisini çekmişti. Ayrıca Yılmaz’ın geçmişte başka çocuklara yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılandığı ve yüksek hapis cezası aldığına dair bilgiler de gündeme gelmişti. Şimdi ise ''Müge Anlı'daki Ercan Yılmaz öldü mü?'' sorusu gündeme taşındı.

MÜGE ANLI’DAKİ ERCAN YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

“Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında adı geçen Ercan Yılmaz hakkında sosyal medyada ortaya atılan ölüm iddiaları gündem oldu. X platformunda yayılan paylaşımlarda, Ercan Yılmaz’ın evinde ölü bulunduğu öne sürüldü.

Programda 4 yaşındaki üvey kızına yönelik cinsel istismar ve cinayet iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çeken Ercan Yılmaz’la ilgili bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Söz konusu paylaşımların aslı olup olmadığı ise resmi makamlardan ve Müge Anlı programından gelecek açıklamalar ile netlik kazanacak.

Ercan Yılmaz’ın öldüğüne dair iddialarla ilgili olarak Müge Anlı ve program ekibi tarafından herhangi bir doğrulama yapılmadı. Yetkili makamlardan da konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Mevcut bilgiler doğrultusunda, Ercan Yılmaz’ın öldüğüne dair iddialar doğrulanmazken sosyal medyada dolaşan söylentilerden ibaret olduğu düşünülüyor. Konunun netlik kazanması için resmi açıklamalar bekleniyor.

