Rum Yönetimi’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yürüttüğü temaslara ilişkin dikkat çeken bir itiraf geldi. Rum lider Nikos Christodoulides, enerji ve su alanındaki iş birliklerinin stratejik hedefler taşıdığını kabul ederken, Türkiye ve KKTC’nin bu denklemde tamamen yok sayıldığı ortaya çıktı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulides, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yürütülen temasların Doğu Akdeniz’deki stratejik planın merkezinde yer aldığını itiraf etti.

Christodoulides, Phileleftheros gazetesine verdiği röportajda, BAE ile su ve enerji alanlarında imzalanacak anlaşmaların yalnızca teknik değil, siyasi ve jeostratejik hedefler taşıdığını açıkça dile getirdi.

Enerji kılıfı altında skandal: BAE Türkiye ve KKTC’yi yok saydı! Rumlara ücretsiz destek verdiği ortaya çıktı

Rum lider, İsrail, Yunanistan ve ABD ile kurulan bu hattın, Türkiye ve KKTC’yi dışlayan bölgesel bir denge oluşturmayı amaçladığını kabul etti.

DÖRT İSİM BAE’YE GİDİYOR: "AMAÇ SİYASİ KUŞATMA"

Christodoulides, Enerji, Tarım, Dışişleri ve İnovasyon alanlarından sorumlu dört bakanın kısa süre içinde BAE’ye gideceğini açıkladı. Görüşmelerin odağında su temini, tuzdan arındırma tesisleri ve enerji projeleri yer alacak. Rum lider, bu iş birliklerinin yalnızca teknik değil, “stratejik” olduğunu vurgulayarak, Güney Kıbrıs’ın AB ve Orta Doğu arasında bir geçiş noktası yapılmak istendiğini söyledi.

IMEC PROJESİNDE SON DURUM

Christodoulides, Hindistan–Orta Doğu–Avrupa Koridoru (IMEC) kapsamında İsrail–Güney Kıbrıs–Yunanistan hattında enerji ve elektrik bağlantıları kurmayı planladıklarını dile getirdi. Lübnan ve Ürdün’ün de bu hatta eklenmesinin gündemde olduğunu aktaran Rum lidere karşılık, Tel Aviv basınında yer alan değerlendirmelerde Türkiye’nin devre dışı bırakıldığı bir senaryoda bu projenin uygulanabilir olmadığına dikkat çekildi.

Uzmanlara göre Yunanistan ve Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC'yi Doğu Akdeniz’den izole etmeye yönelik politikalarını "enerji diplomasisi" kılıfı altında sürdürmeye çalışıyor.

"BAE BİZE ÜCRETSİZ YARDIM ETTİ"

Christodoulides’in en dikkat çeken sözlerinden biri ise BAE’nin Rum yönetimine ücretsiz tuzdan arındırma üniteleri sağladığını açıklaması oldu.

Rum lider, bu desteklerin 2025’te su krizinin çözülmesinde belirleyici olduğunu söylerken, KKTC’de yaşanan benzer sorunlara dair herhangi bir iş birliği ya da çözüm perspektifi sunmadı.

Enerji kılıfı altında skandal: BAE, Türkiye ve KKTC’yi yok saydı! Rumlara ücretsiz destek verdiği ortaya çıktı

TÜRKİYE KARŞITI BLOK NETLEŞİYOR

Röportajda İsrail ve ABD ile artan askeri ve stratejik iş birliğine de geniş yer verildi. Christodoulides, İsrail ile savunma sanayii, ortak tatbikatlar ve askeri kapasite artırımı üzerinde çalıştıklarını belirtirken, bu adımların “caydırıcılık” amacı taşıdığını savundu.

KKTC GERÇEĞİ YİNE YOK SAYILDI

Christodoulides, Kıbrıs meselesine dair değerlendirmelerinde de klasik Rum tezlerini tekrar ederek, garantörlük sisteminin ve Türk askerinin adadan tamamen çıkarılmasını savundu. KKTC’nin varlığına ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine ise hiçbir şekilde değinmedi.

ANKARA VE LEFKOŞA NET: OLDU-BİTTİYE İZİN YOK

Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz’de tek taraflı enerji, su ve güvenlik projeleriyle oluşturulmak istenen fiili durumlara karşı tutumunu net biçimde koruyor. Ankara, bölgedeki hiçbir denklemde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin dışlanamayacağını defalarca vurgularken, KKTC de egemen eşitlik ilkesi ve eşit uluslararası statü temelindeki duruşundan geri adım atmayacağını yineliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası