Tel Aviv basını itiraf etti! Türkiye yazdı, Yunanistan köşeye sıkıştı: Milyarlık proje raflarda

Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan diplomatik kaynakların uyarıları sonrası İsrail, Yunanistan ve GKRY’nin milyarlarca dolarlık denizaltı elektrik bağlantısı projesi askıya alındı. Tel Aviv merkezli Kanal 12, Türkiye'nin kararlı tutumunun, projeyi durma noktasına getirdiğini yazdı. İsrail basını, Yunan yetkililerin “Türkler kabloyu kesebilirdi” sözleriyle geri adımı doğruladığını aktardı.

İsrail merkezli Kanal 12, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerinin, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin milyarlarca dolarlık projelerini durma noktasına getirdiğini yazdı.

"Erdoğan’ın Akdeniz'deki fırtınası" başlıklı haberde, Turkiyegazetesi.com.tr’nin geçtiğimiz aylarda ilk kez gündeme getirdiği Yunanistan–İsrail–Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklı denizaltı elektrik bağlantısı projesinin, Ankara’nın sert diplomatik uyarıları ve sahadaki kararlı hamleleri sonrası rafa kaldırıldığı hatırlatıldı.

SUALTI GÜÇ KABLOSU TÜRKİYE ENGELİNE TAKILDI

İsrail’in, Avrupa’ya enerji aktarmayı hedefleyen ve dünyanın en uzun ve en derin sualtı güç kablosu olma özelliği taşıyan projesi, Türkiye’nin sert tepkisiyle karşılaştı. Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik ağına bağlanması planlanan proje, Nisan ayında Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan diplomatik kaynakların uyarılarının ardından askıya alındı. Ankara’nın hem diplomatik kanallarda hem de sahada ortaya koyduğu kararlı duruşun, projeye geri adım attırdığı belirtildi.

ON MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLAR ASKIDA

İsrail basını, Türkiye’nin müdahalesinin sadece Interconnector güç kablosu projesini değil, aynı zamanda EastMed doğalgaz boru hattı ve IMEC ulaştırma koridorunu da etkilediğini duyurdu Söz konusu projelerin toplam maliyeti 10 milyar doları aşıyordu.

DİPLOMATLAR NE DEMİŞTİ?

Türkiye’nin güvenlik ve diplomasi kaynaklarına dayandırılan özel haberde, Kasos ve Karpathos adalarının doğusunda yürütülen denizaltı elektrik hattı faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği iletilmişti.

Türk yetkililer, Turkiyegazetesi.com.tr’ye yaptıkları açıklamada, “Oldubittilere kesinlikle müsaade edilmeyecek” diyerek, Türkiye’nin kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarının çiğnendiğine dikkat çekmişti.

TÜRKİYE'NİN KARARLI TUTUMU YUNANİSTAN'I GERİ ADIMA ZORLADI

Yunanistan’ın deniz sahasında fiili adımlar atması üzerine, Türk yetkililerin "Tek taraflı güç kablosunu kabul etmeyeceğiz, bu tür oldu bittilere kesinlikle müsaade edilmeyecek” ifadelerine dikkat çekildi.

Yunan tarafı, Türkiye'nin projeye karşı çıkışı nedeniyle ikinci kez geri çekilmek zorunda kaldı. İsrail basını, bir Yunan yetkilinin "Türkler kabloyu kesebilirdi" sözlerine yer vererek, Türkiye’nin kararlılığının altını çizdi.

ABD'NİN DESTEĞİNİ ÇEKMESİ TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

EastMed gaz boru hattı projesine ilişkin olarak ABD’nin Ocak 2022’de desteğini çekmesi, İsrail basınında "projeyi ekonomik açıdan sürdürülemez kıldı" şeklinde yorumlandı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DİPLOMASİSİ: LİBYA VE SURİYE

Haberde Türkiye’nin Akdeniz’deki pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Libya ve Suriye ile deniz sınırı anlaşmaları yaptığına da dikkat çekildi. Libya ile yapılan 2019 tarihli anlaşmanın ardından Suriye ile de benzer bir deniz sınırı mutabakatının gündemde olduğu ifade edildi

İsrail basını, bu adımların "Türkiye'nin bölgedeki gaz arama faaliyetlerini meşrulaştırmayı hedeflediğini" yazdı.

KKTC VURGUSU: TÜRKİYE, KIBRIS'TA SÖZ SAHİBİ

Kanal 12, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası arenada tanıtmak ve deniz yetki alanlarında hak iddia etmek için yürüttüğü politikaya da yer verdi. Türkiye’nin, Suriye anlaşmasında KKTC’nin yer almasını şart koşabileceği belirtildi.

İSRAİL'İN ASKERİ İŞBİRLİĞİ PLANLARI SEKTEYE UĞRADI

İsrail ve Yunanistan’ın Türkiye'ye karşı yürütmeyi planladığı askeri işbirlikleri de haberde yer aldı.

Yunanistan’ın, hava savunma sistemleri için İsrail’den Barak ve David’s Sling gibi sistemler satın almayı planladığı ancak bu savunma yatırımlarının da Türkiye'nin bölgedeki varlığı nedeniyle daha karmaşık hale geldiği bildirildi.

KANAL 12: TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE JEOPOLİTİK DENKLEMİ DEĞİŞTİRİYOR

İsrail merkezli medya kuruluşu, Türkiye'nin Libya, Suriye, KKTC ve enerji projelerine müdahaleleriyle Doğu Akdeniz'deki dengeyi değiştirdiğini kabul etti. Haberde, "Erdoğan’ın müdahaleleriyle projeler tıkandı, yatırımlar riske girdi" denilerek Türkiye’nin bölgedeki etkisi vurgulandı.