Polise saksı fırlattı, pencerede yastık yaktı! Kayınbabasını bıçaklayan genç dehşet saçtı

Polise saksı fırlattı, pencerede yastık yaktı! Kayınbabasını bıçaklayan genç dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’de kayınbabasını yaralayan genç, daha sonra kendi evinin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bölgeye sevk edilen polislerin ikna çalışmaları saatlerce sürdü. Camdan polise saksı fırlatıp, yastık yakan öfkeli genç yere açılan şişme yatağın üstüne zıpladı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Toki 3. Etap'ta bulunan bir sitede yaşandı. M.S. ile kayınbabası S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BABASI BIÇAKLANAN KADIN ÇOCUĞU İLE POLİSE SIĞINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. S. Kayınbabasını bıçakla yaraladı. Olay sonrası M. S.’nin eşi S.G. 2 yaşındaki küçük çocuğunu da alıp polis ekiplerine sığındı.

Polise saksı fırlattı, pencerede yastık yaktı! Kayınbabasını bıçaklayan genç dehşet saçtı - 1. Resim

3 YAŞINDAKİ KIZI İLE PENCEREYE ÇIKTI

Bunun üzerine M. S., kendi evinin penceresine çıkarak çocuğunun getirilmesini isteyerek sürekli küfürler etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman evin penceresine oturan şahsı polis ekipleri yaklaşık 4 saat ikna etmeye çalıştı. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahıs evde bulunan 3 yaşındaki kızını kucağına alarak pencereye çıktı. 

POLİSE SAKSI FIRLATIP, YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Bir türlü ikna olmayan şahıs daha sonra pencere kenarında bulunan saksıyı polis ekiplerinin üzerine attı. Bununla da yetinmeyen şahıs, evden aldığı yastığı yakarak, itfaiye ekiplerinin atlama ihtimaline karşı açtıkları hava yastığın üzerine attı.

Polise saksı fırlattı, pencerede yastık yaktı! Kayınbabasını bıçaklayan genç dehşet saçtı - 2. Resim

BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarından bir sonuç alamayan polis ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahsın evine operasyon için düğmeye bastı. Elinde bıçak ile kapıyı açan şahsı ekipler bir süre daha ikna etmeye çalıştı. Kendisini öldürmekle tehdit eden ve kendisine bıçakla zarar veren şahsı, polis ekipleri biber gazı kullanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

