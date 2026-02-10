Türkiye'nin ünlü sıvı yağ markası olan Yudum'un bünyesinde bulunduğu Savola Gıda satıldı. 2007 yılından bu yana Savola Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Yudum, bundan sonra Gaziantep merkezli Tiryaki Agro bünyesinde faaliyet gösterecek.

Tiryaki Agro ile Savola Group stratejik bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında, Tiryaki Agro'nun iştiraki olan Tiryaki Anadolu, bitkisel yağ markalarını bünyesinde barındıran Savola Foods Türkiye'nin tamamını satın aldı. Satın alma işleminin yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından tamamlandığı bildirildi.

YUDUM EL DEĞİŞTİRDİ

Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Tiryaki Agro, bu adımla perakende bitkisel yağlar sektöründe önemli bir hamle gerçekleştirdi. Söz konusu anlaşma ile "Yudum" markalı ayçiçeği yağlarının yanı sıra zeytinyağı segmentinin önde gelen markalarından "Yudum Egemden" zeytinyağları Tiryaki Anadolu'nun ürün portföyüne dahil oldu.

Hemen hemen her eve giriyor! Türkiye'nin ünlü yağ markası satıldı, işte yeni sahibi



ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞTİ

Söz konusu satışla Yudum'un mülkiyet yapısı değişti. Markanın eski sahibi Suudi Arabistan merkezli Savola Gıda ise bu süreçle birlikte Tiryaki Agro'nun stratejik ortağı konumuna geldi. İşlem kapsamında Savola Group'un iştiraki Afia International Company, Tiryaki Anadolu'nun konsolide iş yapısında yüzde 15 pay sahibi oldu.

"BU HAMLE BÜYÜME VİZYONUMUZUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Tiryaki Agro Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Tiryakioğlu, Türkiye'den doğan global bir şirket olarak dünyanın her yerinde beslenme çözümleri sunma ve doğayla uyumlu bir gıda geleceği kurma hedefi doğrultusunda, ülkeye yaptıkları yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Tiryakioğlu, Tiryaki Agro olarak 60 yıldır tarım ve gıda değer zincirinde büyürken, stratejik kararlarını uzun vadeli bir bakış açısıyla aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu stratejik ortaklık, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun önemli bir parçası. Türkiye'nin başta Yudum olmak üzere köklü ve tüketici nezdinde güçlü markalarını yeniden Türkiye merkezli bir grubun çatısı altında buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Aynı zamanda dünyadaki diğer güçlü işbirliklerimizde olduğu gibi, Savola gibi güçlü bir grupla ortaklık yapmanın, Türkiye'nin yanı sıra bölge pazarlarında da yeni fırsatlar oluşturacağını öngörüyoruz. Bu adımla hem Türkiye'deki varlığımızı güçlendiriyor hem de ülkemizin küresel rekabetçiliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, köklü markaları global deneyimimizle bir araya getirerek tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunmak."

"TÜRKİYE'YE VE GIDA SEKTÖRÜNE BAĞLILIĞIN AÇIK GÖSTERGESİ"

Savola Group CEO'su Sameh Hassan da söz konusu adımın, tedarik mükemmeliyeti, entegre değer zinciri ve Türkiye'nin en ikonik ve güvenilir markalarını bir araya getiren tamamlayıcı güçlü ortakları buluşturduğunu vurguladı.

Hassan, Yudum, Egemden ve Sırma başta olmak üzere markalarının, onlarca yıldır Türk sofralarında ve tüketicilerin kalbinde yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu miras daha güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir yapının temelini oluşturuyor. Tiryaki Agro ile kurulan bu ortaklık, Savola Group'un Türkiye'ye ve gıda sektörüne olan bağlılığının açık bir göstergesidir. Türkiye'nin dinamik iç pazarı, güçlü tarımsal altyapısı ve ihracat potansiyeli, sürdürülebilir değer oluşturmak için son derece cazip bir zemin sunuyor. Tarımsal tedarikten markalı nihai ürünlere uzanan bu entegre yapı sayesinde, küresel rekabetçiliğin artırılması, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik odağında önemli fırsatlar oluşturacaktır."

