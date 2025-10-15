Esenyurt'ta ağabey dehşeti! Genç kızı erkek arkadaşı ile bastı, sağı solu kurşunladı
İstanbul Esenyurt’ta kız kardeşini erkek arkadaşlarıyla gören şahıs ortalığı birbirine kattı. Sosyal medyadan atılan fotoğrafı gören ağabey, silahla bulundukları yeri basıp havaya ateş açtı. Yaşı küçük şahıs daha sonra kayıplara karıştı.
Olay, Pazartesi gecesi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşini sosyal medya hesabında konuşmasını istemediği erkek arkadaşlarıyla gören yaşı küçük şahıs, eline silah alıp bulundukları yere gitti. Önce küfürleşen grup daha sonra birbirlerini darp etmeye çalıştı.
SİLAH ÇEKİP HAVAYA ATEŞ AÇTI
Yanında silah getiren ağabey havaya ateş açarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
