Yarım altın ne kadar? 15 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Yarım altın ne kadar? 15 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları

- Güncelleme:
Yarım altın ne kadar? 15 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları
Altın piyasası, küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz indirim beklentilerinin etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Ons altının 4.200 doları aşması yerel fiyatları da hareketlendiriyor. Yatırımcılar, 15 Ekim 2025 gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarını dikkatle takip ederken, uzman yorumları piyasaya yön veriyor. Özellikle yarım altın fiyatları yakından takip ediliyor.

15 Ekim 2025 Çarşamba günü altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik dinamiklerle dalgalı bir seyir izliyor. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’un altın fiyatlarının 10 bin dolara ulaşabileceği tahmini, yatırımcıların ilgisini altın üzerine yoğunlaştırıyor.

15 EKİM ALTIN FİYATLARI SON DURUM

15 Ekim 2025 Çarşamba günü altın piyasası, ons altının 4.144 dolardan başlayarak 4.215 dolara yükselmesiyle hareketli bir gün geçiriyor. 

Yurt içinde gram altın 5.570 TL’den açılmış, gün içinde 5.671 TL seviyesine ulaştı. 

Yatırımcılar, ons altındaki her 100 dolarlık artışın gram fiyatını yaklaşık 200 TL yukarı taşıdığını gözlemliyor. Bu da yerel piyasalarda çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Tam altın alış fiyatı 36.610,56 TL ve satışı 37.328,56 TL oldu.

Yarım altın ne kadar? 15 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları - 1. Resim

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 18.931,00 TL iken satış fiyatı 19.122,00 TL'den işlem görüyor. 

Yarım altın ne kadar? 15 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları - 2. Resim

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

15 Ekim 2025 Çarşamba günü gram altın alış fiyatı, 5.671,76 TL'ye ulaşırken satış fiyatı 5.672,42 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın ise alış 9.465,00 TL ve satış 9.564,00 TL oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

