Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Ekim bugünkü maç programı!

Futbol ve basketbol tutkunları için heyecanlı bir gün yaşanıyor. Taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna cevap ararken hem yeşil sahalarda hem de parkelerde büyük rekabetler sahne alıyor. Avrupa devlerinin kozlarını paylaşacağı UEFA organizasyonlarıyla birlikte EuroLeague arenasında da kritik maçlar oynanacak. 15 Ekim Çarşamba gününün tam maç programı, saatleri ve yayın bilgileri belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)

19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)

22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)

22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)

22:00 Roma - Barcelona (Disney+)

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

18:00 Spartak Subotica - Breidablik

19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava

19:00 Vllaznia - Inter Milano

20:00 Slovacko - Eintracht Frankfurt

20:45 Austria Wien - Slavia Praha

21:35 Glasgow City - Koge

22:00 Sporting Braga - Anderlecht

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

21:15 | Panathinaikos - Asvel Villeurbanne | THY EuroLeague | S Sport, S Sport Plus

21:30 | Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv | THY EuroLeague | S Sport Plus

21:30 | Virtus Bologna - Monaco | THY EuroLeague | S Sport Plus

21:45 | Paris - Baskonia | THY EuroLeague | S Sport Plus

21:45 | Real Madrid - Partizan | THY EuroLeague | S Sport 2, S Sport Plus