Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Ekim bugünkü maç programı!

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Ekim bugünkü maç programı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Ekim bugünkü maç programı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Ekim Çarşamba günü spor ekranı dolu dolu geçiyor. Futbol sahalarında Avrupa kupalarından yerel liglere kadar birbirinden önemli maçlar oynanırken, basketbolda EuroLeague heyecanı devam ediyor. Günün tüm karşılaşmalarını, saatlerini ve yayın kanallarını sizler için derledik.

Futbol ve basketbol tutkunları için heyecanlı bir gün yaşanıyor. Taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna cevap ararken hem yeşil sahalarda hem de parkelerde büyük rekabetler sahne alıyor. Avrupa devlerinin kozlarını paylaşacağı UEFA organizasyonlarıyla birlikte EuroLeague arenasında da kritik maçlar oynanacak. 15 Ekim Çarşamba gününün tam maç programı, saatleri ve yayın bilgileri belli oldu. 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)

19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)

22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)

22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)

22:00 Roma - Barcelona (Disney+)

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

18:00 Spartak Subotica - Breidablik

19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava

19:00 Vllaznia - Inter Milano

20:00 Slovacko - Eintracht Frankfurt

20:45 Austria Wien - Slavia Praha

21:35 Glasgow City - Koge

22:00 Sporting Braga - Anderlecht

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Ekim bugünkü maç programı! - 1. Resim

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

21:15 | Panathinaikos - Asvel Villeurbanne | THY EuroLeague | S Sport, S Sport Plus

21:30 | Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv | THY EuroLeague | S Sport Plus

21:30 | Virtus Bologna - Monaco | THY EuroLeague | S Sport Plus

21:45 | Paris - Baskonia | THY EuroLeague | S Sport Plus

21:45 | Real Madrid - Partizan | THY EuroLeague | S Sport 2, S Sport Plus

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ciro Immobile'nin başı dertte: Savcılık el koydu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - HaberlerHMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Orhan olarak geri dönüyor - HaberlerKuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Orhan olarak geri dönüyorDünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülkeler hangileri? Türkiye Dünya Kupası puan durumu - HaberlerDünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülkeler hangileri? Türkiye Dünya Kupası puan durumuBursa su kesintisi programı Ekim 2025: Bursa'da sular saat kaçta gelecek? BUSKİ su kesintisi olan mahalleler duyuruldu - HaberlerBursa su kesintisi programı Ekim 2025: Bursa'da sular saat kaçta gelecek? BUSKİ su kesintisi olan mahalleler duyurulduTürkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025 - HaberlerTürkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 20252026 Dünya Kupası nerede oynanacak? Maç tarihleri ve formatı belli oldu - Haberler2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? Maç tarihleri ve formatı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...