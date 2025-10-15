Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 15 Ekim bugünkü maç programı!
15 Ekim Çarşamba günü spor ekranı dolu dolu geçiyor. Futbol sahalarında Avrupa kupalarından yerel liglere kadar birbirinden önemli maçlar oynanırken, basketbolda EuroLeague heyecanı devam ediyor. Günün tüm karşılaşmalarını, saatlerini ve yayın kanallarını sizler için derledik.
Futbol ve basketbol tutkunları için heyecanlı bir gün yaşanıyor. Taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna cevap ararken hem yeşil sahalarda hem de parkelerde büyük rekabetler sahne alıyor. Avrupa devlerinin kozlarını paylaşacağı UEFA organizasyonlarıyla birlikte EuroLeague arenasında da kritik maçlar oynanacak. 15 Ekim Çarşamba gününün tam maç programı, saatleri ve yayın bilgileri belli oldu.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)
19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)
22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)
22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)
22:00 Roma - Barcelona (Disney+)
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası
18:00 Spartak Subotica - Breidablik
19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava
19:00 Vllaznia - Inter Milano
20:00 Slovacko - Eintracht Frankfurt
20:45 Austria Wien - Slavia Praha
21:35 Glasgow City - Koge
22:00 Sporting Braga - Anderlecht
BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ
21:15 | Panathinaikos - Asvel Villeurbanne | THY EuroLeague | S Sport, S Sport Plus
21:30 | Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv | THY EuroLeague | S Sport Plus
21:30 | Virtus Bologna - Monaco | THY EuroLeague | S Sport Plus
21:45 | Paris - Baskonia | THY EuroLeague | S Sport Plus
21:45 | Real Madrid - Partizan | THY EuroLeague | S Sport 2, S Sport Plus