Bursa'da planlı su kesintileri devam ediyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruyla beraber 16 Ekim 2025 tarihine kadar belirli bölgelerde ve saatlerde su kesintileri uygulanacağı belli oldu. Vatandaşlar ise Bursa'da suların ne zaman, saat kaçta geleceğini araştırmaya devam ediyor. İşte günün Bursa su kesintisi programı...

BUSKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintileri hakkında bilgi verdi. 

Bahsi geçen planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Böylelikle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması amaçlanmaktadır. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.

Bursa su kesintisi programı Ekim 2025: Bursa'da sular saat kaçta gelecek? BUSKİ su kesintisi olan mahalleler duyuruldu - 1. Resim

BUSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

10.10.2025 – 16.10.2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

A GRUBU

Kesinti başlangıcı kesinti bitişi kesinti süresi

10 Ekim 2025 Cuma 17:00 → 11 Ekim 2025 Cumartesi 05:00 12 saat

13 Ekim 2025 Pazartesi 17:00 → 14 Ekim 2025 Salı 05:00 12 saat

ETKİLENEN MAHALLELER

OSMANGAZİ: Alacahırka(bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar(bir kısmı), Çeltikköy, Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca(köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya(alt kısım), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı,Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

YILDIRIM: Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık(üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa(bir kısmı), Piremir(Çiçek Cad.üst kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey(üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler(Çiçek Cad.üst kısmı)

NİLÜFER: 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB(Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba,

Karaman, Konaklı, Kurtuluş, Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl

MUDANYA: Altıntaş, Bademli(alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş

KESTEL: Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

KARACABEY: Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç.

Bursa su kesintisi programı Ekim 2025: Bursa'da sular saat kaçta gelecek? BUSKİ su kesintisi olan mahalleler duyuruldu - 2. Resim

B GRUBU

KESİNTİ BAŞLANGICI KESİNTİ BİTİŞİ KESİNTİ SÜRESİ

11 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 → 12 Ekim 2025 Pazar 05:00 12 saat

14 Ekim 2025 Salı 17:00 → 15 Ekim 2025 Çarşamba 05:00

ETKİLENEN MAHALLELER

OSMANGAZİ: Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova(bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş, Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler(bir kısmı), Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kemerçeşme(bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı(bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale(alt kısım), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

YILDIRIM: 152 Evler, Anadolu, Baruthane(alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim(alt kısmı), Ertuğrulgazi(alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakifersoy(alt kısmı), Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan, Yıldırım(alt kısmı), Yunusemre

NİLÜFER: 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Odunluk

GÜRSU: İstiklal, Kurtuluş, Zafer

Bursa su kesintisi programı Ekim 2025: Bursa'da sular saat kaçta gelecek? BUSKİ su kesintisi olan mahalleler duyuruldu - 3. Resim

C GRUBU

KESİNTİ BAŞLANGICI KESİNTİ BİTİŞİ KESİNTİ SÜRESİ

12 Ekim 2025 Pazar 17:00 → 13 Ekim 2025 Pazartesi 05:00 12 saat

15 Ekim 2025 Çarşamba 17:00 → 16 Ekim 2025 Perşembe 05:00 12 saat

ETKİLENEN MAHALLELER

OSMANGAZİ: Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka(bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova(bir kısmı), Altıparmak, Armutköy, Atıcılar(bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler(bir kısmı),

Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı(bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman

YILDIRIM: 75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane(üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık(alt kısmı), Eğitim(üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi(üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Hocataşkın, Kaplıkaya, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Maltepe, Mehmetakifersoy(üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa(bir kısmı), Namazgah, Piremir(Çiçek Cad.alt kısmı), Sakarya, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Ulus, Umurbey(alt kısmı), Yavuzselim, Yediselviler, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım(üst kısmı), Zümrütevler(Çiçek Cad.alt kısmı)

NİLÜFER: Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

MUDANYA: Akköy, Aydınpınar, Bademli(üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı, Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı, Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali

GÜRSU: Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan

KESTEL: Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme

