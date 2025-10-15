Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga, Hindistan'da hayatını kaybetti

Kenya siyasetinin en güçlü isimlerinden, eski Başbakan Raila Odinga, Hindistan’da hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Odinga’nın, Kerala eyaletinin Ernakulam bölgesinde bulunan Koothattukulam’daki bir Ayurveda göz hastanesinde tedavi görürken sabah yürüyüşü sırasında fenalaştığı bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastane sözcüsü Dr. Ramesh Pillai, “Hastaneye getirildiğinde tepki vermiyordu. Tüm canlandırma çabalarına rağmen onu hayata döndüremedik” dedi.

KENYALI LİDER AYURVEDA TEDAVİSİ İÇİN HİNDİSTAN'DAYDI

Odinga’nın, yaşa bağlı komplikasyonlar nedeniyle özel bir Ayurveda tedavisi görmek üzere geçtiğimiz hafta Kerala’ya geldiği öğrenildi. Tedavi sürecinde yanında kız kardeşi, kızı ve kişisel doktoru da bulunuyordu.

Yetkililer, ölümün sabah yürüyüşü sırasında meydana geldiğini, olay yerinde hem Hintli hem de Kenyalı güvenlik görevlilerinin bulunduğunu belirtti.

BEŞ KEZ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Kenya’da uzun yıllar muhalefetin sembol ismi olan Raila Odinga, beş kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldı. Son dört seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçlara itiraz etmişti. 1990’lı yıllarda demokrasi mücadelesi nedeniyle hapse giren ve sürgün yaşayan Odinga, ülkesinin demokratik geçiş sürecinde en önemli figürlerden biri olarak görülüyordu.

KENYA VE HİNDİSTAN YETKİLİLERİ CENAZE İÇİN KOORDİNASYONDA

Kenya’nın Yeni Delhi Büyükelçiliği, Odinga’nın cenazesinin ülkesine nakli için Hindistanlı yetkililerle koordinasyon içinde olduklarını duyurdu.