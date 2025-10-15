Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga, Hindistan'da hayatını kaybetti

Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga, Hindistan'da hayatını kaybetti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kenya&#039;nın eski Başbakanı Raila Odinga, Hindistan&#039;da hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kenya siyasetinin efsane ismi, eski Başbakan Raila Odinga, Hindistan’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kenya siyasetinin en güçlü isimlerinden, eski Başbakan Raila Odinga, Hindistan’da hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Odinga’nın, Kerala eyaletinin Ernakulam bölgesinde bulunan Koothattukulam’daki bir Ayurveda göz hastanesinde tedavi görürken sabah yürüyüşü sırasında fenalaştığı bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastane sözcüsü Dr. Ramesh Pillai, “Hastaneye getirildiğinde tepki vermiyordu. Tüm canlandırma çabalarına rağmen onu hayata döndüremedik” dedi. 

KENYALI LİDER AYURVEDA TEDAVİSİ İÇİN HİNDİSTAN'DAYDI

Odinga’nın, yaşa bağlı komplikasyonlar nedeniyle özel bir Ayurveda tedavisi görmek üzere geçtiğimiz hafta Kerala’ya geldiği öğrenildi. Tedavi sürecinde yanında kız kardeşi, kızı ve kişisel doktoru da bulunuyordu.

Yetkililer, ölümün sabah yürüyüşü sırasında meydana geldiğini, olay yerinde hem Hintli hem de Kenyalı güvenlik görevlilerinin bulunduğunu belirtti.

BEŞ KEZ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Kenya’da uzun yıllar muhalefetin sembol ismi olan Raila Odinga, beş kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldı. Son dört seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçlara itiraz etmişti. 1990’lı yıllarda demokrasi mücadelesi nedeniyle hapse giren ve sürgün yaşayan Odinga, ülkesinin demokratik geçiş sürecinde en önemli figürlerden biri olarak görülüyordu.

KENYA VE HİNDİSTAN YETKİLİLERİ CENAZE İÇİN KOORDİNASYONDA

Kenya’nın Yeni Delhi Büyükelçiliği, Odinga’nın cenazesinin ülkesine nakli için Hindistanlı yetkililerle koordinasyon içinde olduklarını duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

450 milyon yıllık antik fay uyandı! 2,6'lık deprem paniğe neden oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
450 milyon yıllık antik fay uyandı! 2,6'lık deprem paniğe neden oldu - Dünya2,6'lık deprem korkuttu! 450 milyon yıllık antik fay uyandıEndonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu, kül bulutu 10 km’ye ulaştı - DünyaYanardağ püskürmeye başladı! Hava ulaşımı felç olduAnksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! "Halüsinasyonlar görüyordum" - DünyaAcı gerçek nöbet geçirince ortaya çıktıNATO’nun güney hattında Bayraktar TB2 dönemi! Görev yeri belli oldu - DünyaNATO’nun güney hattında TB2 dönemi!İtalya-İsrail maçı öncesi Filistin protestosu! Gazze'de ölen çocukların adı tek tek kefene yazıldı - Dünyaİtalya-İsrail maçı öncesi Filistin protestosuAfganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü! 15'den fazla ölü ve yaralı var - DünyaAfganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...