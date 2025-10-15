Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrol ucuzladı, akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela hafta sonu değişecek

Petrol ucuzladı, akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela hafta sonu değişecek

Petrol ucuzladı, akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela hafta sonu değişecek
Brent petrol fiyatlarının son 5,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin fiyatı ucuzlayacak. Peki benzindeki indirim ne kadar olacak? İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 61,50 dolar ile son 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesiyle akaryakıtta beklenen oluyor. 

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hafta sonu akaryakıta indirim geliyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira civarında ucuzlayacak. 

15 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,1853,2727,71
İstanbul Anadolu52,0053,1327,08
Ankara53,0354,2927,60
İzmir53,3554,6127,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

