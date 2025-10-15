Petrol ucuzladı, akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela hafta sonu değişecek

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 61,50 dolar ile son 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesiyle akaryakıtta beklenen oluyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hafta sonu akaryakıta indirim geliyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira civarında ucuzlayacak.

15 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,18 53,27 27,71 İstanbul Anadolu 52,00 53,13 27,08 Ankara 53,03 54,29 27,60 İzmir 53,35 54,61 27,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.