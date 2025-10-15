80 gram et dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi fırsatçı diyor kimi serbest piyasa

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşın cebine her geçen gün daha da zorluyor. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat denetimlerine rağmen bazı fırsatçı esnaflar işin dozunu iyice artırmış durumda.

1 KİLO ET FİYATINA 80 GRAM DÖNER

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı fahiş fiyat paylaşımı gündem oldu. 80 gram tombik ekmek arası et dönerin satış fiyatını görenler "Yok artık" dedi. Söz konusu dönerin 615 TL'ye satılması tartışmaları da beraberinde getirdi. 80 gram dönerin 1 kilo et fiyatına satılması akıllara durgunluk verdi.

"HAKSIZ VE HARAM KAZANÇ"

Fahiş fiyata satılan döneri paylaşan vatandaş, "Bakın tekrar söylüyorum, 80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olamaz. 1 kilo etin fiyatı en kalitelisi bile olsa 650-700 TL bandındayken bu fiyat nasıl mümkün olabilir? Bu haksız ve haram bir kazançtır. Hiçbir resmiyeti olmadan 'serbest piyasa' bahanesiyle kafalarına göre fiyat belirliyorlar ve herkesi söğüşlüyorlar." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Fahiş fiyata satılan döner, sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım kira, fatura, et gibi maliyetlerin yüksek olduğunu öne sürerek esnafı korumaya çalışırken, bir kısım ise "Mecbur kalmadıkça almayın" yorumunu yaptı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, hem fahiş fiyat hem de ürün güvenliğine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Her iki bakanlık da yaptığı denetimlerde tespit ettiği olumsuzlukları kamuoyu ile paylaşırken, ürünlerin markasını ve yapılan hileyi de açıklıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın "market fiyatı" uygulaması da bulunuyor. Bu uygulama ile en ucuz olan marketi görebiliyorsunuz.