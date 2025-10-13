Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Hangi illerde artış var?

Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Hangi illerde artış var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Hangi illerde artış var?
İhracat, Türkiye, Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Bursa, Çorum, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ihracatı 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %4,1 artarak 200 milyar 625 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde 46 ilde ihracat artışı görülürken, 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İhracatta ilk sırayı İstanbul alırken başarı büyük şehirlerle sınırlı kalmadı. En çok artışı Bursa'nın ardından Çorum gösterdi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 9 ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi. 46 ilde ihracat artışı yaşanırken, bu durum ihracat başarısının yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Listede sürpriz bir il var - 1. Resim

İLK SIRA İSTANBUL'UN

Eylül ayı özelinde iller bazında en yüksek ihracat 4 milyar 512 milyon dolarla İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 2 milyar 827 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 809 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 803 milyon dolarla İzmir ve 1 milyar 189 milyon dolarla Tekirdağ izledi.

Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Listede sürpriz bir il var - 2. Resim

ÇORUM'DAN REKOR ARTIŞ

2025 Eylül ayında ihracat artışı açısından öne çıkan iller ise sırasıyla şöyle oldu:

Bursa: 301 milyon dolarlık artış

Çorum: 214 milyon dolarlık artış

İzmir: 172 milyon dolarlık artış

Hatay: 60 milyon dolarlık artış

Aksaray: 55 milyon dolarlık artış

Çorum, geçen yıl eylülde 274 milyon dolar ihracat yaparken bu yıl aynı ayda 488 milyon dolara ulaşarak yüzde 78,1’lik rekor bir artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Listede sürpriz bir il var - 3. Resim

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, ihracatın ülke geneline yayılması yönündeki hedefin altı çizilerek, “Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politikalarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışıyla daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz.” ifadelerine yer verildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Almanya'da 66-0'lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın ve gümüş rekora koşuyor! - EkonomiAltın ve gümüş rekora koşuyor!Dünya Ticaret Örgütü'nden 2026 uyarısı! "Ticaret savaşlarıyla son derece olumsuz geçebilir..." - Ekonomi"2026'da görünüm kötüleşecek!"Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı! Altın yükselişini sürdürdü - EkonomiBorsa İstanbul haftaya düşüşle başladı!Bitcoin ve Ethereum'daki felaket sonrası toparlanma! 19 milyar dolar silindi - EkonomiBitcoin ve Ethereum'daki felaket sonrası toparlanma!Küresel kriz hava yolu şirketlerini vurdu! Tedarik zinciri sorunu 11 milyar dolar zarara yol açtı - EkonomiKüresel kriz hava yollarını vurdu! Zarar 11 milyar dolarABD'li bankadan rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüşle ilgili kritik tahmin - EkonomiAltın ve gümüş yatırımcılarını heyecanlandırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...