Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Hangi illerde artış var?

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 9 ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi. 46 ilde ihracat artışı yaşanırken, bu durum ihracat başarısının yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

İLK SIRA İSTANBUL'UN

Eylül ayı özelinde iller bazında en yüksek ihracat 4 milyar 512 milyon dolarla İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 2 milyar 827 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 809 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 803 milyon dolarla İzmir ve 1 milyar 189 milyon dolarla Tekirdağ izledi.

ÇORUM'DAN REKOR ARTIŞ

2025 Eylül ayında ihracat artışı açısından öne çıkan iller ise sırasıyla şöyle oldu:

Bursa: 301 milyon dolarlık artış

Çorum: 214 milyon dolarlık artış

İzmir: 172 milyon dolarlık artış

Hatay: 60 milyon dolarlık artış

Aksaray: 55 milyon dolarlık artış

Çorum, geçen yıl eylülde 274 milyon dolar ihracat yaparken bu yıl aynı ayda 488 milyon dolara ulaşarak yüzde 78,1’lik rekor bir artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, ihracatın ülke geneline yayılması yönündeki hedefin altı çizilerek, “Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politikalarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışıyla daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz.” ifadelerine yer verildi.