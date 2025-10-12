Ticaret Bakanlığından etiket oyununa neşter! Dara düşürülecek, ambalaj parası ödenmeyecek

ESMA ALTIN ANKARA - Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle, lokantalardan marketlere, kitap satış noktalarından kafelere kadar pek çok alanda fiyat etiketleme konusunda değişikliklere gidildi. Bu kapsamda, fiyat etiketi hesabında “dara” tanımı eklendi. Düzenleme ile açık alanda satılan ürünlerde dara düşülmesi zorunlu hâle getirildi. Böylece vatandaşlar ürün yerine ambalajın parasını ödemeyecek. Yine fiyat listesine erişimi sağlamak için her ürüne karekod tanımlanacak.

Yönetmelikte yer alan bir diğer önemli değişiklik ise basılı yayın satışlarını ilgilendiriyor. Kitap, dergi ve gazete gibi ürünlerin fiyat bilgileri artık elektronik cihazlarla da gösterilebilecek. Böylece özellikle büyük kitabevlerinde tüketiciler fiyat bilgisine hızlıca ulaşabilecek.

FİYAT LİSTESİ MECBURİYETİ

Lokanta ve kafelere getirilen fiyat listesi mecburiyetinin kapsamı genişliyor. Buna göre lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde, fiyat listeleri iş yerinin girişinde, birden fazla bulunan bütün kapılarında ve masalarda bulundurulacak. Karekod uygulamasıyla fiyatlar dijital olarak da tüketiciye sunulabilecek. Ancak tüketicinin talebi hâlinde basılı fiyat listesi verilmesi zorunlu olacak. Servis ücreti veya farklı isim altında alınacak tüm ek ücretler açıkça fiyat listesinde yer almak zorunda olacak. Ayrıca işletmeler, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı tarafından kurulacak dijital sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Böylece hem kamuoyu hem de ilgili kurumlar fiyatlara kolayca erişebilecek.

Yönetmelikte bir diğer düzenleme de indirimli satışlarla ilgili oldu. İndirime konu olan ürünlerde indirimden önceki satış fiyatı, hâlihazırda indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat üzerinden hesaplanıyordu. Yönetmelik ile bu süre 10 güne düşürüldü. Çabuk bozulabilen sebze, meyve gibi ürünlerde ise indirimli fiyat, bir önceki fiyat esas alınarak belirlenecek. Bu düzenleme, tüketiciyi yanıltıcı “sahte indirim” uygulamalarının önüne geçmeyi hedefliyor.