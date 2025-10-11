Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fiyatta etiket oyununa son! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilerin fiyat bilgilerine kolayca ulaşması hedefleniyor. İş yerlerinin fiyat etiketlerinde şeffaf olmaları zorunlu hale geliyor.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti. 11 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, hem tüketicilerin fiyat bilgilerine erişimini kolaylaştırmayı hem de iş yerlerinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Bakanlık, ambalaj ağırlıklarından fiyat listelerine kadar birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Artık açık halde satılan ürünlerin tartıldığı kapların ağırlığı (dara) ürün fiyatını etkilemeyecek şekilde hesaplanacak.

Fiyat listelerine karekod eklenerek tüketicilerin fiyat bilgisine kolayca ulaşması sağlanacak. Kitap, dergi ve gazete gibi ürünlerin fiyat bilgisi elektronik cihazlarla da sunulabilecek. Ayrıca cihazlar çalışır ve kolay erişilebilir olacak.

FİYAT LİSTELERİ İŞLETMELERİN GİRİŞİNE ASILACAK

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde fiyat listeleri giriş kapılarına ve masalara asılacak veya takılacak. Liste karekod şeklinde de gösterilebilecek.

Bütün ürünlerin fiyatları listelerde eksiksiz yer alacak. Servis ücreti veya ek ücretler de açıkça belirtilmek zorunda olacak. Açık satılan ürünlerde net miktar belirlenirken, ürün kabının ağırlığı fiyat hesabından düşülecek.

İndirimli satışlarda esas alınacak fiyat, indirimin uygulanmasından önceki en düşük fiyat olacak. Bakanlık, fiyat listelerine dair verilerin sistem üzerinden kamuoyuna ve ilgili kurumlara aktarılmasını zorunlu kılıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

