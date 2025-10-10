Gram altın 6000 TL'yi geçecek mi? İslam Memiş'ten yatırımcıların beklediği 'altın' tarih!

Haftalardır piyasalarda rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatlarında Gazze'de sağlanan ateşkesle birlikte düzelmeler başladı. Yatırımcılar altın fiyatlarında ani bir düşüş yaşanabileceğinden endişe duyarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.

Katıldığı özel bir televizyon kanalında konuşan Memiş, "Altın fiyatları özellikle son bir aydır sert bir düzeltme yapmadan yükseliş trendindeydi. Gram altın 5900 lira seviyesinin üzerine çıkarken, uluslararası piyasalarda ons altın 4057 dolar seviyesine kadar yükseldi" ifadelerini kullandı.

Altında kâr satışlarının başladığını hatırlatan Memiş, "Şu anda serbest piyasalarda gram altın 5628 lira seviyesinde. Ons altın uluslararası piyasalarda 3963 dolar seviyesinde" dedi. Memiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

GRAM ATLINDA 6350 TL SESLERİ

"Orta Doğu'da Türkiye’nin önderliğinde başarılı bir anlaşma imzalandı. Ama piyasalarda temkinli bekleyiş halen devam ediyor. Yani bu anlaşma Netanyahu tarafından sabote edilecek mi? Burada bir gerginlik var yine. Belirsizlik var.

Altın özelinde yatırımcıların orta ve uzun vadeli trende odaklanması lazım. Merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Fiziki talep bütün dünyada devam ediyor. Bu da 2026 yılında altın fiyatlarının yükselişine destekleyen faktörler arasında.

Ons altın için 2026 yılında 4250 dolar beklediğimiz rakamlar. Yine gram altın tarafında 6350 lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz.

Altın çok hızlı yükseldi ve teknik olarak düzeltme ihtiyacı var. Bu bir hafta sonra olabilir, iki hafta sonra olabilir veya bir ay sonra olabilir. Ama şu anda panik yaparak ekstradan bir alım yapmak biraz daha riskli görünüyor. Genel trend yukarı yönlü."