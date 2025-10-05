Altın uçuyor ama... İslam Memiş uyardı: Manipülasyon fiyatlaması yakın, dikkatli olun!

Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, piyasaları olduğu kadar yatırımcıları da ikiye böldü. Finans yorumcusu İslam Memiş, altındaki son 400 dolarlık yükselişin nedeninin 'manipülasyon' olduğunu belirtti. Ancak bu yükselişin altında ciddi zararların gizli olduğunu da vurguladı.

"Malum altın tarafında ortada hiçbir şey yokken neden bu kadar yükseldi. Büyük bir manipülasyon fiyatlaması var ve bu enkazın altında ciddi canlar yanacak" diyen Memiş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"SAVAŞTA BİLE 400 DOLARI GÖRMEDİK"

"Ortada hiçbir şey yokken 400 dolarlık bir artış gördük ons altın tarafında. Yani 46 yılın zirvesinde bir ons altın var karşımızda.

3.900 dolar seviyesine yaklaştı ve sorgulanması gereken yine başlıklarımız var. Neden? Tabii bahane olarak da şunu söylüyoruz değil mi? Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, jeopolitik gerilimler. Bunlar küçük başlıklar. Ama İsrail'in İran'a saldırdığı zaman, Amerika'nın İran'a saldırdığı zaman, Rusya Ukrayna savaşı kızıştığı zaman, ticaret savaşları ayuka çıktığı zaman hiç bir ayda 400 dolarlık bir artış görmedik, değil mi?"

"ALTINA BİLEREK YOL VERİYORLAR"

Kazanç ve vergi ilişkisine dikkat çeken Memiş, "Yani kazancın olduğu her yerde vergi vardır. Bu bir kuraldır. Çok yakında bütün dünyalarda yeni vergi modelleri ile alakalı ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Kazancın olduğu her yerde vergi vardır. Hem de öyle böyle vergi değil.

Şöyle mesela gram altın bu 9 aylık süreç içerisinde %73 bir getiri sağladı. Ons altın dünyada uluslararası piyasalarda %46 değer kazandı. Bilerek ve isteyerek yol veriyorlar. Bu %46’lık kazanç %56, %66 olabilir. Bu %73’lük kazanç %100 olabilir. Bu kazanç ne kadar fazla olursa sistem zahmetsiz bir şekilde bir o kadar senin üzerinden para kazanacak" ifadelerini kullandı.

"BOŞUNA ZENGİN OLACAĞIM HAYALİ KURMAYIN"

Memiş'in altına dair değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:

"O yüzden zahmetsiz kazanç noktasında bu filmin sonunda şunu göreceğiz: Aslında yatırımcı mı kazandı, sistem mi kazandı? Bunu sorgulayacağız. Ve 2025 ve 2026 yıllarındaki bizim ajandamızdaki not neydi? Kesinlikle yatırımcılar kazanmayacak, sistem kazanacak. Boşuna zengin olacağım hayali kurmayın.

Evet, şu anda bir değer artışı var ve algı şu kesinlikle altın fiyatları düşmeyecek. Bu algıyı inandırdılar topluma. Bu algıyı inandırdıkları için bir bakmışsınız bir manipülasyon fiyatlaması göreceğiz. Çok uzak değil bu tarih.

Sonra 2026 yılına ilişkin 4.250 dolar, 6350 gram altın tarafında, yine 6.500 TL gram altın tarafında hedef noktasında. Ama benim için önemli olan, ben sistematik değerlendirdiğim için olayı büyük fotoğrafa baktığım için o fiyat kısmı benim için magazinsel olduğu için sistem zahmetsiz olarak nasıl kazanacak kısmıyla daha çok ilgileniyorum ve kimin malını 3.500 dolar işçilikle aldığınız kısmının cevabını çok yakında vermek nasip olacak.

O yüzden bundan sonraki süreçlerde herhangi bir yatırım aracına, bu kripto para piyasası olabilir, döviz olabilir, borsa olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir. Kazanç hangisinde ne kadar çoksa buradaki sistemin kazandığı vergi bir o kadar çok olacak ve bunun adına zahmetsiz vergi, zahmetsiz kazanç diyoruz.

Yeni dünya düzeni artık senin ortağın olacak. Sistem senin ortağın olacak. Kazancının ortağı olacak. Tek başına kazanç diye bir şey olmayacak.

İstanbul 100 endeksi %2'lik bir düşüşle haftayı 10.858 puan seviyesinden tamamladı.

11.800-1800 puan seviyesinde referans aldığım için şu anda Borsa İstanbul 100 endeksi benim paramla oldukça ucuz.

Bugün elimde TL var. Bugün elimde dolar var. Bununla borsaya girer miydim? Bu sorunun cevabı bende evet.

Peki ne yapardım? En az 5 hisse senedi.

Tek bir hisse senedi değil, 5 hisse senedine, kurumsal şirketlere girer.

6 ayı mutlaka vade olarak kendime alırdım.

41 TL 68 kuruş dolar TL kuru. 48 TL 98 kuruş euro TL kuru. Euro dolar paritesi 1.1740.

Burada stabil, sakin. Konuşulacak çok da bir şey yok. Genel beklentimiz yukarı yönlü. Uluslararası piyasalarda ons altın 3887 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Geçen hafta da açıklamıştım cuma günü ve en son videomda da açıkladım. Ben İslam Memiş olarak kişisel olarak 3.750 dolar seviyesinden çıkış yaptım. 11.800 dolar seviyesinden Bitcoin'e giriş yaptım. Bu benim kişisel kararım. Sizi bağlamaz. Siz kendi tercih şeklinde yapın. Ben böyle bir riski kendim için aldım.

Ons altın tarafında yine düşüş öngörüm devam ettiği için 4.000 dolar da olsa, 4150 dolar da olsa, 4250 dolar olsa da umrumda değil. Ben aldığım pozisyona bakarım, cebime koyduğuma bakarım.

GÜMÜŞ DE SON DURUM

Ve gram altın 5378 TL seviyesinde kapanış yaptı. Yine benim paramla oldukça pahalı. Giriş yapacağım fiyatlar değil.

Yine gümüş tarafında da bir fiyatlama var karşımızda. Orada da agresif bir yükseliş görmüşüz. 48 dolar %2 yükselişle haftayı tamamlamış. Malum aşağıda 45 yukarıda 50 dolar direnci var. Göbek seviyede kapattı ama altın tarafındaki öngörüm gümüş tarafında da geçerli.

44-42-40 düşüş yönlü öngörüm halen devam ediyor. Bu seviyelerden gümüş maliyeti yapar mıydım? Bu sorunun cevabı bende hayır.

Gümüşün gram fiyatı 64 TL 34 kuruş seviyesinde. Yine aşağıda 62, 60, 58 bu seviyeler var. Bu seviyeden gümüş maliyeti yapar mıydın? Bu sorunun cevabı bende hayır.

MEMİŞ'TEN BİTCOİN TAVSİYESİ

İyi bir gümüş savunucusu olarak, iyi bir altın savunucusu olarak benim için hayır. Ne yapmıştım ben? Bütün altın ve gümüşleri Bitcoin'e çevirmiştim. Bekliyorum. Hiç acelem yok.

Brent petrolün var fiyatı 64 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine radarımda 70-71 dolar seviyesinde bir Brent petrol fiyatı var karşımızda.

Özellikle Rusya'dan petrol almayın çağrısı ve tehditleri petrol tarafını olumlu yönde destekler.

Bitcoin 122.56 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 111.800 dolar seviyesinden alım yapanlar bence iyi bir karar verdi.

Bekliyor muyum? Evet, altın ve gümüş tarafındaki düşüşler yaşanana kadar bekleyeceğim. Neyi bekliyorum? 124.500. Devamında 127.500. Acelem yok"