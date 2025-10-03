Fırtına koptu, İslam Memiş 'soygun, balon patlayacak' dedi: Altın ne zaman düşecek?

Altın ve gümüş piyasalarında son haftalarda adeta fırtına koptu. Gram altın 9 ayda yüzde 75 yükselirken, ons altın tarihi rekorlara koştu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise bu yükselişi “balon” olarak nitelendirip yatırımcıları uyardı.

Son iki haftadır Türkiye ve yatırım piyasalarında altın ile gümüş fiyatlarındaki hızlı yükselişler gündemin en önemli maddesi haline geldi. İslam Memiş, daha önce yaptığı uyarılara dikkat çekerek Kasım ayının önemini bir kez daha vurguladı.

Memiş, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sık sık Kasım ayına işaret ettiğini belirterek, “2 Temmuz’da ‘2025 ve 2026 yatırım yılı, nakit yok, gerçek varlıklara dönüyoruz’ mesajını paylaşmıştım. 3 Temmuz’da ‘Kasım’a kadar tut’ başlıklı bir video yayımladım. 12 Ağustos’ta ‘Altın ve gümüş sahipleri korkmasın, ana trende odaklanın, Kasım’da çok ilginç şeyler olacak’ demiştim. 21 Temmuz’da ise ‘Kasım’da benden haber bekleyin’ mesajını vermiştim.” dedi.

Memiş, tüm bu paylaşımların yatırım stratejisi ve yol haritası niteliğinde olduğunu belirterek, piyasaları yakından takip etmeye devam edeceğini ifade etti.

"ONS ALTIN AGRESİF YÜKSELDİ"

Memiş, gram altındaki yükselişin dolar kurundaki artıştan değil, ons altındaki agresif hareketlerden kaynaklandığını belirtti. Memiş, 3.750 dolar seviyesinden short pozisyon açtığını ve bu kararı Bitcoin yatırımıyla desteklediğini söyledi.

Altın piyasasında son bir ayda 1 kilogram külçe altına eklenen 3.500 dolarlık işçilik maliyetinin dikkat çektiğini ifade eden Memiş, “Burada 3 haftada 330 dolarlık artış oldu. Ons altın zaten agresif yükseldi, işçilikli altın almak ayrı bir konu. Bu gelişmeleri yakından takip ettiğim için 3.750 dolar seviyesinden short pozisyonumu açtım” dedi.

Memiş, Kasım ayına kadar altınların bekletilmesini önerirken, kar satışı yapılacaksa altının satın alınmasını tavsiye etti.

YA SAVAŞ YA SOYGUN

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi açıklamak için Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının talepleri gibi gerekçeler öne sürülse de, İslam Memiş bu artışların tek başına yeterli olmadığını belirtti.

Memiş, üç haftada 330 dolarlık artışın makul bir gerekçesinin olmadığını vurgulayarak, bu yükselişin ya savaş hazırlığı ya da büyük bir soygun planının sonucu olabileceğini söyledi. “Savaş ihtimali düşük görünüyor, bu yüzden ‘soygun’ senaryosu daha muhtemel. Yüksek fiyattan satıp düşükten yerine koyma planı işliyor olabilir” dedi.

Toplum altın fiyatlarının düşmeyeceğine inanırsa, bu operasyonun çok başarılı işlediğini de ekledi.

"KASIM AYINA KADAR BEKLEMENİZE GEREK YOK"

Memiş'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

Kasım ayına kadar bekleyen arkadaşlarımızın artık beklemelerine gerek yok. Elbette takdir yatırımcının. Ancak bu, "2026 yılında 4.250 dolar seviyesi görülmeyecek" anlamına gelmiyor. Elbette görülecek. 2026 yılında 6.350, hatta devamında 6.500 TL seviyeleri de görülecek. Ama orası ayrı bir hikâye. Şu anda ise bu balonun sesi birçok yerden duyuluyor ve bu enkazın altından çok yatırımcı kalır diye tahmin ediyorum. Bu, benim kişisel tahminim, öngörüm ve düşüncemdir.

Peki, ne oldu da altın fiyatları son üç haftada bu kadar agresif şekilde yükseldi? Dolar kuru 41,58 TL civarında sabit; ne 42 ne de 43 TL oldu. Dolar yerinde sayarken ons altındaki yükseliş nedeniyle gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Her hafta yeni bir rekor denemesiyle karşımıza çıkıyor. Maalesef bu yükselişlerin sonu pek hayra alamet değil. Savaş çıksa da, soygun olsa da durum aynı: Hayra alamet değil.

ALTIN ALACAKLARA TAVSİYE: DEVİR BEKLEME DEVRİ

Bu yüzden bir kardeşiniz olarak özellikle ilk kez altın alacak veya almayı düşünen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum: Evet, uzun vadede zarar etmeyeceksiniz. 2026 yılının ilk yarısını baz alırsanız, bu fiyatlardan alanlar da kazanacaktır. Ancak şu anda devir; bekleme ve iyi düşünme devridir.

Peki, elimde altın parası var. Ne yapmalıyım? Cuma günü de ifade ettiğim gibi, mesela Bitcoin 108.000 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Benim beklentim şuydu: Ons altın 3.750 dolara çıkarılacak, Bitcoin ise 112.500 dolara gerileyecek. Aynen öyle oldu. 3.750 dolardan altından çıktım, Bitcoin 111.800 dolardayken pozisyon açtım. Şu anda Bitcoin 117.430 dolar seviyesinde.

BORSA VE BİTCOİN'İ İŞARET ETTİ

İkinci alternatif ne olabilir? Bunu sosyal medya hesaplarımda da paylaştım. Benim gözlemim; borsa ve Bitcoin üzerine. Borsa, 11.000 puan seviyesinin altına sarkarak muhteşem bir alım fırsatı verdi. Dün de verdi, bugün de verdi. Şu anda Borsa İstanbul 11.205 puanda ve benim 11.800 puanla ilgili öngörüm devam ediyor.

Üçüncü alternatif nedir? Dolar... En azından kenarda dursun. Ons altın gerilediği zaman, parite üzerinden yeniden altına geçiş yapılabilir.

Altın tarafını toparlayacak olursak: Hiçbir gerekçe ve neden yokken bu kadar agresif yükselmesi ne teknik ne de mantıksal olarak kabul edilebilir. Sağlıklı yükselişler değil. Teknik olarak da mutlaka bir düzeltmeye ihtiyaç var.

Gümüş tarafında da benzer bir tablo var. Ons gümüş 28,89 dolardan başlayıp 47,78 dolara çıktı; %66 yükseldi. Gram gümüş ise 32,81 TL’den 63,61 TL’ye çıkarak %94 getiri sağladı. Ancak gümüşteki bu artışı da sağlıklı görmüyorum; altın gibi burada da balon oluştuğunu düşünüyorum.

Özetle; altın ve gümüşteki yükselişin arkasında rasyonel bir neden yok. Bu süreç ya küresel bir savaş hazırlığının ya da büyük bir manipülasyonun sonucu. Uzun vadede altın ve gümüş yatırımcısı kaybetmeyecek, 2026’da çok daha yüksek seviyeler görülecek. Ancak şu anda piyasalarda büyük bir balon var ve dikkatli olunmalı.