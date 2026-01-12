Kansere yakalanmıştı! Şarkıcı Cansever bu kez sevindirdi: Müjdeyi vereyim, yendim
Kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurarak hayranlarını üzen, Arabesk şarkıları ile tanınan Cansever, bu kez iyi haber verdi. Cansever, kanseri yendiğini “Müjdeyi vereyim, kanseri yendim” diyerek duyurdu.
- Şarkıcı Cansever'e kısa süre önce lösemi teşhisi konulmuştu.
- Almanya'da tedavi gören Cansever, bu süreçte sahnelere ara vermiş ve hayranlarından dua istemişti.
- Zorlu lösemi tedavi sürecini başarıyla tamamladı.
- "Kanseri yendim" diyerek sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
- Hastaneden taburcu edilen Cansever, destek olan ailesine, doktorlarına ve hayranlarına teşekkür etti.
“Kime Bu İnat”, “Sen de Gittin”, “Ağla Gözbebeğim” isimli arabesk şarkıları ile bilinen Cansever, kısa süre önce kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
Bu süreçte sahnelere ara vereceğini açıklayan Cansever, hastane odasından yaptığı ilk paylaşımla hayranlarını duygulandırmış ve sevenlerinden dua istemişti.
DUA İSTEMİŞTİ
Almanya’da olduğunu ve doktorlarının kendisi ile yakından ilgilendiğini belirten Cansever, moralinin yüksek olduğunu vurgulamıştı. “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle umut dolu bir mesaj veren şarkıcı, aldığı destek mesajları için de hayranlarına teşekkür etmişti.
"KANSERİ YENDİM"
Cansever, bir süredir gördüğü lösemi tedavisini başarıyla tamamladığını ve taburcu edildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Cansever, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Instagram hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı “Canlarım sizlere müjdeyi vereyim, başardık. Kanseri yendim” diyerek seslendi.
Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Cansever, bu süreçte yanında olan ailesine, doktorlarına ve kendisine destek verenlere bir kez daha teşekkür etti.
Ne OLMUŞTU?
Cansever’e, geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulduğu öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı son gönderisinde 29 gündür dışarı çıkmadığını, tedavi sürecinde sabırla dinlendiğini belirtmiş, hayranlarından gelen mesajların kendisine büyük güç verdiğini söylemişti.
Sanatçı, bir süre gördüğü tedavi sürecini başarıyla tamamlamasının ardından, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Cansever, mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.