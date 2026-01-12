Kaydet

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerindeki bir sitede S.Y. ile eşi A.Y. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.Y.’nin, eşi S.Y.’nin başına şişeyle vurarak darp ettiği öne sürüldü. Yaşananların ardından küçük yaştaki kız çocuğunu yanına alan S.Y., evden ayrılıp yakındaki Edebali Camisi'ne sığındı. Bu esnada A.Y.’nin evin içinde silahla rastgele ateş açtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Y.’yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Başından yaralanan S.Y. ise camideki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası