İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi için düzenlenecek bütünleme (telafi) sınavlarının tarihi belli oldu. Bu kapsamda sınava girecek adaylar, "AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

AUZEF telafi sınavları için nefesler tutuldu. İstanbul Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarını ölçen Güz dönemi telafi sınavları, üniversite yönetimi tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre netleşti.

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından resmi akademik takvimi yayımlanmadı. Buna göre, 2026 yılı Güz dönemi telafi (bütünleme) sınavlarının oturum bilgileri şu şekildedir:

1. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi (Sabah)

2. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi (Öğle)

3. Oturum: 1 Şubat 2026 Pazar (Sabah)

BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AUZEF bütünleme sınavları, bitirme sınavına giremeyen veya başarısız/koşullu başarılı (FF, DD, DC) öğrenciler için yapılır. Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesi ile belirtilen bina ve salonda sınava girer. Yalnızca resmi kimliklerini kullanabilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı, bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenir. Cep telefonu ile sınav salonuna girilemez.

