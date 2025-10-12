Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > Tarım ve konutlar başı çekiyor! En büyük değerimiz olan 'su'da kayıp kaçak artıyor

Tarım ve konutlar başı çekiyor! En büyük değerimiz olan 'su'da kayıp kaçak artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarım ve konutlar başı çekiyor! En büyük değerimiz olan &#039;su&#039;da kayıp kaçak artıyor
Su, Su Kaynakları, Su Tasarrufu, Su Kıtlığı, Haber
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de su kaynakları hızla azalırken, kaçak su kullanımı hem çevreye hem de ekonomiye büyük zarar veriyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Türkiye’nin su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bugün ülkemizde kişi başına düşen yıllık su kullanım miktarı 1.519 m³ iken, 2050 yılında bu rakamın 700 m³ün altına düşeceği tahmin ediliyor. Buradan da anlaşıldığı üzere önümüzdeki su petrolden daha değerli hâle gelecek. Tema Vakfı verilerine göre, Türkiye’de şebeke ile dağıtılan su miktarı yıllık 7 milyar m³ civarında, aynı raporda kayıp-kaçak oranının yüzde 30’lar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

CEZALAR ÇOK YÜKSEK

En fazla kaçak su kullanımı tarım, konutlar, ticari işletmeler ve otellerde görülüyor. Ayrıca kaçak kullanımı büyükşehirlerden Anadolu’ya doğru artıyor. Kaçak su kullanımı ile ilgili denetimler bütün hızıyla sürüyor. Tespit edilmesi ve tekrarlanması hâlinde para cezası dışında hapis cezasına kadar süreç ilerliyor. Bu sebeple kayıp kaçak oranını düşürmemiz için bilinçlenmemiz gerekiyor. Kaçakların şikâyetleri ilgili il ve ilçenin belediyelerine yapılabiliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kiralar dengeye oturuyor ancak fırsatçılara dikkat! Maaş zamlarını bekleyen ev sahipleri varMısır'da tarihi Gazze zirvesi! 20'den fazla lider katılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kiralar dengeye oturuyor ancak fırsatçılara dikkat! Maaş zamlarını bekleyen ev sahipleri var - EmlakEv sahiplerine büyük cezalar kapıdaEmlak Yönetim Müzayedeleri uygun konut fırsatları sunuyor - EmlakEmlak Yönetim Müzayedeleri uygun konut fırsatları sunuyorDepremi hızlı unutuyoruz dönüşümü geciktiriyoruz - EmlakDepremi hızlı unutuyoruz dönüşümü geciktiriyoruzYüzde 3 olan psikolojik sınırın altı görüldü: Faizlerin düşüşü satışları artırıyor - EmlakFaizlerin düşüşü satışları artırıyorTürkiye'de ilk defa uygulandı! 'Geofoam teknolojisi' maliyetleri düşürüyor - Emlak'Geofoam teknolojisi' maliyetleri düşürüyorSahte ilanların önüne geçecek! EİDS konuta da uygulanmalı - EmlakEİDS konuta da uygulanmalı
Sonraki Haber Yükleniyor...