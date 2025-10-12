Tarım ve konutlar başı çekiyor! En büyük değerimiz olan 'su'da kayıp kaçak artıyor

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Türkiye’nin su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bugün ülkemizde kişi başına düşen yıllık su kullanım miktarı 1.519 m³ iken, 2050 yılında bu rakamın 700 m³ün altına düşeceği tahmin ediliyor. Buradan da anlaşıldığı üzere önümüzdeki su petrolden daha değerli hâle gelecek. Tema Vakfı verilerine göre, Türkiye’de şebeke ile dağıtılan su miktarı yıllık 7 milyar m³ civarında, aynı raporda kayıp-kaçak oranının yüzde 30’lar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

CEZALAR ÇOK YÜKSEK

En fazla kaçak su kullanımı tarım, konutlar, ticari işletmeler ve otellerde görülüyor. Ayrıca kaçak kullanımı büyükşehirlerden Anadolu’ya doğru artıyor. Kaçak su kullanımı ile ilgili denetimler bütün hızıyla sürüyor. Tespit edilmesi ve tekrarlanması hâlinde para cezası dışında hapis cezasına kadar süreç ilerliyor. Bu sebeple kayıp kaçak oranını düşürmemiz için bilinçlenmemiz gerekiyor. Kaçakların şikâyetleri ilgili il ve ilçenin belediyelerine yapılabiliyor.