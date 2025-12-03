Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketlerin TMSF’ye devredilmesinin ardından yapılan mali incelemede Seyhan Belediyesi’nin şirkete yüklü borcu ortaya çıktı. Belediye hesaplarına bloke konduğu iddia edilirken, yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketlerin yönetimi ve tüm mal varlıkları, daha önceki soruşturmalar kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne alınmıştı.

Fonun şirketlerde yaptığı detaylı mali incelemeler sonucunda, Seyhan Belediyesi’nin bu şirketlere ciddi miktarda borcu bulunduğu ortaya çıktı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Şirketlerin tüm hak ve alacakları TMSF kontrolünde olduğundan, fon yetkilileri belediyeden olan alacakların tahsili için yasal süreci başlattı. Bu kapsamda Seyhan Belediyesi'nin tüm banka hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Seyhan Belediyesi yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve kocası Celal Tekin'in Aktaş'tan rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

