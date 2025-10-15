Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Anksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! "Halüsinasyonlar görüyordum"

Anksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! "Halüsinasyonlar görüyordum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! &quot;Halüsinasyonlar görüyordum&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Derby bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Jessie Mea Lambert, halüsinasyon görmesi sebebiyle doktora başvurdu. İlk önce anksiyete teşhisi konulan kadına terapi ve çeşitli ilaçlar reçete edildi. Bir gece aniden nöbet geçiren Lambert acil olarak hastaneye kaldırılırken, kadının beyin tümörü olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin Derby bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Jessie Lambert, gördüğü halüsinasyonlar sebebiyle doktora başvurdu. Anksiyete teşhisi konulan kadına terapi ve çeşitli ilaçlar reçete edildi.

ART ARDA YEDİ KEZ HALÜSİNASYON GÖRDÜ

Bir gün art arda yedi kez halüsinasyon gören kadın nöbet geçirerek yere yığıldı. Annesinin ihbarıyla eve gelen ekipler, genç kadını hastaneye kaldırdı. 

Hastanede yapılan tetkiklerin sonucunda talihsiz kadının beyin tümörü olduğu bildirildi ve acil ameliyata alındı. Tümörün ana damarlardan birine yakın olması sebebiyle sadece yüzde kırkı alınırken Jessie, kalan kitlenin küçülmesi için radyoterapi gördü.

Anksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! "Halüsinasyonlar görüyordum" - 1. Resim

"AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER"

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Sadece korku hissediyordum ve halüsinasyon görüyordum. Doktorlara gittim ve bunun akıl sağlığıyla ilgili olduğunu düşündüler, bu yüzden bana anksiyete ilacı verdiler. Halüsinasyonlar devam etti. Günde yedi taneye kadar halüsinasyon görmeye başladım." ifadelerinde bulundu. 

Anksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! "Halüsinasyonlar görüyordum" - 2. Resim

Doktorlar, kadının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Bundan sonra her üç ayda bir MR taramasından geçmesi planlanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye ikinci sırada Dünya Kupası'na gidebilir mi? İspanya ile puan farkı daralıyor!Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu, kül bulutu 10 km’ye ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu, kül bulutu 10 km’ye ulaştı - DünyaYanardağ püskürmeye başladı! Hava ulaşımı felç olduNATO’nun güney hattında Bayraktar TB2 dönemi! Görev yeri belli oldu - DünyaNATO’nun güney hattında TB2 dönemi!İtalya-İsrail maçı öncesi Filistin protestosu! Gazze'de ölen çocukların adı tek tek kefene yazıldı - Dünyaİtalya-İsrail maçı öncesi Filistin protestosuAfganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü! 15'den fazla ölü ve yaralı var - DünyaAfganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü!Son bahane de ortadan kalktı! İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor - Dünyaİsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyorNetanyahu'dan tehdit gibi sözler: Hamas silahsızlanmayı kabul etmezse kıyamet kopacak - Dünya"Silah bırakmazlarsa kıyamet kopacak"
Sonraki Haber Yükleniyor...