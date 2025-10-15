Anksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! "Halüsinasyonlar görüyordum"

İngiltere’nin Derby bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Jessie Lambert, gördüğü halüsinasyonlar sebebiyle doktora başvurdu. Anksiyete teşhisi konulan kadına terapi ve çeşitli ilaçlar reçete edildi.

ART ARDA YEDİ KEZ HALÜSİNASYON GÖRDÜ

Bir gün art arda yedi kez halüsinasyon gören kadın nöbet geçirerek yere yığıldı. Annesinin ihbarıyla eve gelen ekipler, genç kadını hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tetkiklerin sonucunda talihsiz kadının beyin tümörü olduğu bildirildi ve acil ameliyata alındı. Tümörün ana damarlardan birine yakın olması sebebiyle sadece yüzde kırkı alınırken Jessie, kalan kitlenin küçülmesi için radyoterapi gördü.

"AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER"

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Sadece korku hissediyordum ve halüsinasyon görüyordum. Doktorlara gittim ve bunun akıl sağlığıyla ilgili olduğunu düşündüler, bu yüzden bana anksiyete ilacı verdiler. Halüsinasyonlar devam etti. Günde yedi taneye kadar halüsinasyon görmeye başladım." ifadelerinde bulundu.

Doktorlar, kadının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Bundan sonra her üç ayda bir MR taramasından geçmesi planlanıyor.