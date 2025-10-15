Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu, kül bulutu 10 km’ye ulaştı

Endonezya’nın doğusundaki Flores Adası’nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Dağı, Çarşamba günü şiddetli bir patlama yaşadı. Yetkililer, yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşan volkanik kül sütunu nedeniyle volkanik acil durum alarmını en yüksek seviyeye çıkardı.

TAHLİYE UYARISI

Endonezya Jeoloji Ajansı Başkanı Muhammad Wafid, bölge halkının dağdan en az 6 ila 7 kilometre uzak durması gerektiğini belirtti. Wafid, “Volkanın yakınında yaşayan insanlar, şiddetli yağış durumunda volkanik çamur akışına karşı dikkatli olmalı” dedi.

Jeoloji Ajansı’nın verilerine göre volkan, Çarşamba günü yerel saatle 01.35’te (Salı 18.35 GMT) yaklaşık dokuz dakika boyunca patladı. Aynı günün akşamında da kısa süreli bir patlama daha yaşandı. Patlamada 1.584 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinden kül ve taş parçaları 10 kilometreye kadar yükseldi.

Yetkililer ayrıca, kül bulutunun yayılması halinde uçuş rotalarının ve havaalanı operasyonlarının etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Endonezya Jeoloji Ajansına göre de yanardağ ilk küllerini dün püskürtmeye başlattı.

MAUMERE HAVALİMANI KAPATILDI

Lewotobi Dağı’na yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Maumere kentindeki Fransiskus Xaverius Seda Havalimanı, patlamanın ardından Instagram hesabından yaptığı duyuruda operasyonlarını Perşembe gününe kadar askıya aldığını açıkladı.

GEÇMİŞTE DE BÜYÜK PATLAMALAR YAŞANMIŞTI

Lewotobi Laki-Laki Dağı daha önce de defalarca faaliyete geçmişti. Temmuz ayında gerçekleşen patlamada 18 kilometre yüksekliğinde kül bulutu gökyüzüne yükselmiş, tatil adası Bali’deki uluslararası havaalanında uçuşlar iptal edilmişti.

2024’ün Kasım ayında yaşanan bir diğer patlamada ise en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev hasar görmüştü.

'ATEŞ ÇEMBERİ' ÜZERİNDEKİ ENDONEZYA'DA RİSK YÜKSEK

120’den fazla aktif yanardağa ev sahipliği yapan Endonezya, Japonya’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan ve dünyanın en yoğun sismik aktivite hattı olan “Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya büyük hasar bildirilmedi. Ancak yetkililer, muhtemel yeni patlamalara karşı bölgedeki vatandaşların tahliyeye hazır olmaları gerektiğini iletildi.