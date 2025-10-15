Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu, kül bulutu 10 km’ye ulaştı

Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu, kül bulutu 10 km’ye ulaştı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu, kül bulutu 10 km’ye ulaştı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Şiddetli patlamanın ardından kül bulutu 10 kilometre yüksekliğe ulaştı, Maumere Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Endonezya’nın doğusundaki Flores Adası’nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Dağı, Çarşamba günü şiddetli bir patlama yaşadı. Yetkililer, yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşan volkanik kül sütunu nedeniyle volkanik acil durum alarmını en yüksek seviyeye çıkardı.

TAHLİYE UYARISI

Endonezya Jeoloji Ajansı Başkanı Muhammad Wafid, bölge halkının dağdan en az 6 ila 7 kilometre uzak durması gerektiğini belirtti. Wafid, “Volkanın yakınında yaşayan insanlar, şiddetli yağış durumunda volkanik çamur akışına karşı dikkatli olmalı” dedi.

Jeoloji Ajansı’nın verilerine göre volkan, Çarşamba günü yerel saatle 01.35’te (Salı 18.35 GMT) yaklaşık dokuz dakika boyunca patladı. Aynı günün akşamında da kısa süreli bir patlama daha yaşandı. Patlamada 1.584 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinden kül ve taş parçaları 10 kilometreye kadar yükseldi.

Yetkililer ayrıca, kül bulutunun yayılması halinde uçuş rotalarının ve havaalanı operasyonlarının etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Endonezya Jeoloji Ajansına göre de yanardağ ilk küllerini dün püskürtmeye başlattı.

Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Uçuşlar durduruldu, kül bulutu 10 km’ye ulaştı - 1. Resim

MAUMERE HAVALİMANI KAPATILDI

Lewotobi Dağı’na yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Maumere kentindeki Fransiskus Xaverius Seda Havalimanı, patlamanın ardından Instagram hesabından yaptığı duyuruda operasyonlarını Perşembe gününe kadar askıya aldığını açıkladı.

GEÇMİŞTE DE BÜYÜK PATLAMALAR YAŞANMIŞTI

Lewotobi Laki-Laki Dağı daha önce de defalarca faaliyete geçmişti. Temmuz ayında gerçekleşen patlamada 18 kilometre yüksekliğinde kül bulutu gökyüzüne yükselmiş, tatil adası Bali’deki uluslararası havaalanında uçuşlar iptal edilmişti.

2024’ün Kasım ayında yaşanan bir diğer patlamada ise en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev hasar görmüştü.

'ATEŞ ÇEMBERİ' ÜZERİNDEKİ ENDONEZYA'DA RİSK YÜKSEK

120’den fazla aktif yanardağa ev sahipliği yapan Endonezya, Japonya’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan ve dünyanın en yoğun sismik aktivite hattı olan “Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor. 

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya büyük hasar bildirilmedi. Ancak yetkililer, muhtemel yeni patlamalara karşı bölgedeki vatandaşların tahliyeye hazır olmaları gerektiğini iletildi.

Kaynak: Dış Haberler
Anksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! "Halüsinasyonlar görüyordum"Adana'da akıllara durgunluk veren görüntü! Serum takılı halde motosikletle yolculuk yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktı! "Halüsinasyonlar görüyordum" - DünyaAnksiyete teşhisi konmuştu, gerçek nöbet geçirince ortaya çıktıNATO’nun güney hattında Bayraktar TB2 dönemi! Görev yeri belli oldu - DünyaNATO’nun güney hattında TB2 dönemi!İtalya-İsrail maçı öncesi Filistin protestosu! Gazze'de ölen çocukların adı tek tek kefene yazıldı - Dünyaİtalya-İsrail maçı öncesi Filistin protestosuAfganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü! 15'den fazla ölü ve yaralı var - DünyaAfganistan-Pakistan sınır hattı savaş alanına döndü!Son bahane de ortadan kalktı! İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor - Dünyaİsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyorNetanyahu'dan tehdit gibi sözler: Hamas silahsızlanmayı kabul etmezse kıyamet kopacak - Dünya"Silah bırakmazlarsa kıyamet kopacak"
Sonraki Haber Yükleniyor...