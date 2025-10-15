Türkiye ikinci sırada Dünya Kupası'na gidebilir mi? İspanya ile puan farkı daralıyor!

Türkiye ikinci sırada Dünya Kupası'na gidebilir mi sorgulanırken Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan milliler, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile kıyasıya bir yarış içerisinde. 2026 FIFA Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde etmenin en kısa yolu ise elemelerde grup lideri olmak. İspanya ile E Grubu'ndayken Türkiye'nin ikinci sırada grup maçlarını bitirme ihtimali yüksek görülüyor.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİR Mİ?

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadelesini sürdürüyor. İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile aynı grupta yer alan milliler, grupta ikinci sırada bulunuyor.

Son maçlarda elde edilen puanlarla İspanya ile farkın azalması, Türkiye’nin Dünya Kupası şansını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin ikinci olması halinde de Dünya Kupası'na gidebilme ihtimali var.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılmanın en kısa yolu, elemelerde grup lideri olmak. Avrupa Elemeleri’nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, doğrudan turnuvaya katılma hakkı elde edecek.

Türkiye’nin Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için kalan maçlarda tüm puanları toplaması ve lider İspanya’nın puan kaybetmesi gerekiyor. Aksi halde milliler, ikinci sırayı koruyarak play-off aşamasına kalma şansını kullanacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA GİTME İHTİMALİ NEDİR?

Milli takımın gruptaki puan durumu 2026 Dünya Kupası yolunda umut verici bir tablo ortaya çıkardı. Türkiye, İspanya ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken, performansını sürdürmesi halinde ikinci sırayı garanti altına alabilir.

Türkiye ikinci olursa turnuvaya katılmak için play-off mücadelesine çıkacak. Avrupa’daki temsil kontenjanının 16 takıma çıkarılması da Türkiye’nin şansını artırmış durumda.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF NASIL OLACAK?

Dünya Kupası play-off aşaması, gruplarını ikinci sırada bitiren 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın katılımıyla oynanacak. Toplam 16 takım 4 gruba ayrılacak. Her grupta tek maçlı yarı final ve final sistemi uygulanacak.

Play-off karşılaşmaların sonunda galip gelen 4 takım, Avrupa kıtasını temsil eden son ekipler olarak 2026 Dünya Kupası bileti alacak.