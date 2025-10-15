Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Montella'dan galibiyet sözleri: Artık sadece bir puan kaldı

Montella'dan galibiyet sözleri: Artık sadece bir puan kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Montella&#039;dan galibiyet sözleri: Artık sadece bir puan kaldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK MEMNUNUM, ÇOK GURURLUYUM"

İlk yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini kaydeden Montella, "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli." dedi.

"PLAY-OFF YOLUNDA 1 PUAN BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Play-off için bir puanını yeterli olduğunu hatırlatan Vincenzo Montella, "Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi." diye konuştu.

"BU BİLGİYİ GEÇEN HAFTA ÖĞRENDİM"

"A Milli Takım'da en fazla galibiyet alan teknik direktörlerden biri olması" hakkındaki soruyu cevaplayan Montella,"Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte." şeklinde konuştu.

"DURAN TOPLAR KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"

Duran toptan iki gol bulmalarıyla ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda, bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için." dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalya, İsrail'in Dünya Kupası hayallerini bitirdi! Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz'e soğuk duş - Sporİtalya, İsrail'in Dünya Kupası hayallerini bitirdiMerih Demiral memleketinde duble yaptı - SporMerih Demiral memleketinde duble yaptıLider İspanya, Bulgaristan'ı gole boğdu - SporLider İspanya, Bulgaristan'ı gole boğduFenerbahçe'den kötü seri: Evinde farklı kaybetti - SporFenerbahçe'den kötü seri: Evinde farklı kaybettiMilli maç öncesi muhteşem koreografi: Türk önde Türk ileri - SporMilli maç öncesi muhteşem koreografi: Türk önde Türk ileriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik - SporCumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
Sonraki Haber Yükleniyor...