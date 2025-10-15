Montella'dan galibiyet sözleri: Artık sadece bir puan kaldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK MEMNUNUM, ÇOK GURURLUYUM"

İlk yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini kaydeden Montella, "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli." dedi.

"PLAY-OFF YOLUNDA 1 PUAN BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Play-off için bir puanını yeterli olduğunu hatırlatan Vincenzo Montella, "Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi." diye konuştu.

"BU BİLGİYİ GEÇEN HAFTA ÖĞRENDİM"

"A Milli Takım'da en fazla galibiyet alan teknik direktörlerden biri olması" hakkındaki soruyu cevaplayan Montella,"Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte." şeklinde konuştu.

"DURAN TOPLAR KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"