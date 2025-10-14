Merih Demiral memleketinde duble yaptı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4 golle geçen A Milli Takım'da Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

GOL SAYISINI 6 YAPTI

Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı. Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.