Merih Demiral memleketinde duble yaptı
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 yendiği karşılaşmada iki gol birden atan savunma oyuncusu Merih Demiral, galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4 golle geçen A Milli Takım'da Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.
GOL SAYISINI 6 YAPTI
Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı. Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.
Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.
