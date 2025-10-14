Milli maç öncesi muhteşem koreografi: Türk önde Türk ileri
Güncelleme:
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nden Türkiye'nin Gürcistan'ı ağırladığı karşılaşmada Türk futbolseverler, maç öncesinde görsel şölene imza attı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı konuk ettiği karşılaşmada müthiş bir koreografiye imza atıldı.
MAÇ ÖNCESİ MÜTHİŞ KOREOGRAFİ
Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maç öncesi taraftarlardan muhteşem bir koreografi yaptı.
"TÜRK ÖNDE TÜRK İLERİ"
Türk toprakları üzerinde Hakan Çalhanoğlu, Eda Erdem ve Cedi Osman’a yer verilirken "Türk önde Türk ileri" pankartı açıldı.
