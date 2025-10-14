Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'ne getirildi

Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'ne getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli&#039;ne getirildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Gürcistan'ı konuk edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları tribünde yerini aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri de tribünde yer aldı.

Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'ne getirildi - 1. Resim

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma için gelen çocuklar, refakatçileri ile birlikte maçı izleyecek.

Çocuklardan bazıları da karşılaşma öncesi yapılacak seremonide futbolcular ile birlikte sahada yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu! Çok sayıda ölü varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem - GündemBalıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde depremArnavutköy gişelerinde feci ölüm! Korkunç kaza kamerada - GündemKorkunç kaza kameradaSuriye lideri Ahmed Şara Moskova'ya gidiyor! Putin'den devrik lider Beşar Esad'ın iadesini talep edecek - GündemPutin, Beşar Esad'ı teslim edecek mi?Yolcular raylarda yürüdü, seferler aksadı! İstanbul'da metroda intihar girişimi - GündemYolcular raylarda yürüdü, seferler aksadıGazze'de savaş gerçekten bitti mi? Nur Tuğba Aktay'dan "Masanın sigortası Erdoğan" sözleri - Gündem"Masanın sigortası Erdoğan liderliğindeki Türkiye"“Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yapan İHA muhabiri gözaltına alındı! - GündemİHA muhabiri gözaltına alındı!
Sonraki Haber Yükleniyor...