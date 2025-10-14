Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'ne getirildi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye'nin Gürcistan'ı konuk edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları tribünde yerini aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri de tribünde yer aldı.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma için gelen çocuklar, refakatçileri ile birlikte maçı izleyecek.
Çocuklardan bazıları da karşılaşma öncesi yapılacak seremonide futbolcular ile birlikte sahada yer alacak.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru