Gazze'de savaş gerçekten bitti mi? Nur Tuğba Aktay'dan "Masanın sigortası Erdoğan" sözleri

Gazze'de savaş gerçekten bitti mi? Nur Tuğba Aktay'dan "Masanın sigortası Erdoğan" sözleri

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkes ve rehine takası anlaşmasına ilişkin Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde arabulucu ve garantör ülkelerin katılımıyla resmi imzalar atıldı. Türkiye'nin yer aldığı barış masasını değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay "Çıkacak sorunlar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye masada bir sigorta olabilir" dedi.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Barış Zirvesi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes ilan edildi ve bildiriye dört lider imza attı.

Gazze'de savaş gerçekten bitti mi? Nur Tuğba Aktay'dan

Ateşkes sonrası bölgede kalıcı bir barış süreci mümkün mü sorusunun cevabı merak edilirken, Türkiye gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. .

İsrail'in son dönemde ortaya koyduğu soykırım politikasını altını çizen Aktay "Barış zirvesi demek için çok erken" dedi. 

Gazze'de savaş gerçekten bitti mi? Nur Tuğba Aktay'dan

ERDOĞAN, NETANYAHU'NUN MEŞRULAŞTIRILMASINA İZİN VERMEDİ

Şarm El-Şeyh'te düzenlenen zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD desteği ile katılmak istediğini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği ile buna engel olduğuna dikkat çeken Aktay "Zirvenin kaybedeni Netanyahu oldu. Bu diplomatik irade Netanyahu'nun meşrulaştırılmasına engel oldu" diye konuştu.

"ERDOĞAN MASANIN SİGORTASI"

Barış zirvesinde Türkiye'nin güçlü diplomasisinin ve iradesinin bir kez daha kanıtlandığını dile getiren Aktay, Ankara'nın masadaki konumuna vurgu yaptı. Nur Tuğba Aktay "Türkiye, Gazze ile ilişkisi olan tek garantör ülke olarak masada. Önümüzdeki süreç belirsiz olsa da, çıkacak sorunlar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye masada bir sigorta olabilir" sözlerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

