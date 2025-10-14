Gazze'de savaş gerçekten bitti mi? Nur Tuğba Aktay'dan "Masanın sigortası Erdoğan" sözleri

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Barış Zirvesi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes ilan edildi ve bildiriye dört lider imza attı.

Ateşkes sonrası bölgede kalıcı bir barış süreci mümkün mü sorusunun cevabı merak edilirken, Türkiye gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. .

İsrail'in son dönemde ortaya koyduğu soykırım politikasını altını çizen Aktay "Barış zirvesi demek için çok erken" dedi.

ERDOĞAN, NETANYAHU'NUN MEŞRULAŞTIRILMASINA İZİN VERMEDİ

Şarm El-Şeyh'te düzenlenen zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD desteği ile katılmak istediğini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği ile buna engel olduğuna dikkat çeken Aktay "Zirvenin kaybedeni Netanyahu oldu. Bu diplomatik irade Netanyahu'nun meşrulaştırılmasına engel oldu" diye konuştu.

İlgili Haber Barış masasında Türkiye farkı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

"ERDOĞAN MASANIN SİGORTASI"

Barış zirvesinde Türkiye'nin güçlü diplomasisinin ve iradesinin bir kez daha kanıtlandığını dile getiren Aktay, Ankara'nın masadaki konumuna vurgu yaptı. Nur Tuğba Aktay "Türkiye, Gazze ile ilişkisi olan tek garantör ülke olarak masada. Önümüzdeki süreç belirsiz olsa da, çıkacak sorunlar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye masada bir sigorta olabilir" sözlerini kullandı.