Macaristan-Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri TFF tarafından paylaşıldı!

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Macaristan'a konuk oluyor. 14 Ekim 2025 Salı akşamı Budapeşte'de MTK Stadium'da başlayan karşılaşmada ilk düdük saat 19.00'da çalarken, "Macaristan-Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

MACARİSTAN-TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR? 

Ümit Milli Takım'ın Macaristan ile karşı karşıya geldiği müsabakayı futbolseverler canlı olarak takip etmek istiyor.

Mücadele Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Macaristan-Türkiye Ümit Milli Takım maçını canlı izlemek için tıklayınız.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN MACARİSTAN'A KARŞI MAÇ KADROSU

Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın üstlendiği Ümit Milli Takım'ın Macaristan ile karşı karşıya geldiği kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Samsunspor A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (FC Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)  

