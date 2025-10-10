Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Türkiye, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı ağırladı. Sakarya'da oynanan heyecan dolu mücadele sona ererken, "Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları futbolseverler tarafından merak edildi.
Türkiye Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı konuk etti. 10 Ekim 2025 Cuma akşamı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan karşılaşma sona erdi.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği heyecan dolu mücadelenin ardından, "Türkiye-Litvanya Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" soruları araştırılmaya başlandı.
TÜRKİYE-LİTVANYA ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya’yı 2-0 mağlup etti.
Maçın 7. dakikasında Ayberk Karapo’nun pasında ceza sahasında topla buluşan İzzet Çelik’in vuruşunda defansa çarpan top, üst direkten oyun alanına döndü.
dakikada Ümit Milli Takım’ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Cihan Çanak’ın ceza sahasının dışından çektiği şutta top üstten dışarı gitti.
dakikada İzzet Çelik’in pasında ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy’un şutunda kaleci Sivickas ayaklarıyla topu kornere çeldi.
dakikada Ümit Milliler 1-0 öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Ayberk Karapo’nun pasında defansa çarpan ve havalanan meşin yuvarlağı Başar Önal arka direkte kafayla filelere gönderdi.
dakikada Ümit Milliler’in kazandığı serbest atışta Semih Kılıçsoy’un şutunda top üstten dışarı çıktı.
dakikada ay-yıldızlı ekip farkı 2’ye çıkardı. Emre Demir’in kullandığı köşe atışında kale alanı içerisindeki topu Emirhan İlkhan filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Ümit Milli Takım sahadan 2-0 galip ayrıldı.
ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Ümit Milli Takım'ın (U21) kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)
Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.)
Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Samsunspor A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (FC Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Başar Önal (NEC Nijmegen)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)