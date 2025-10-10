Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 7. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni sezonda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey hikayeye dahil olurken, Mert Yazıcıoğlu, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen ve Şükrü Özyıldız gibi oyuncular da kadroda yer aldı. Dizinin kısa süre içerisinde ekranlara dönmesi beklenirken, "Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan, 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonunda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey hikayeye dahil oluyor. Osman Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun canlandıracağı belirtilirken, "Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV’nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Orhan'ın 7. sezonu için heyecan dorukta. İzleyicilerin yeni bölümlerini merakla beklediği dizi, 6. sezonunu 4 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan 194. bölümüyle tamamlayarak sezon finali yapmıştı.

Geçmiş sezon takvimlerine göre, Kuruluş Orhan dizisinde 7. sezon 195. bölümün Ekim 2025’in ikinci veya üçüncü haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin yeni sezonunda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu üstlenirken, kadroya birçok tecrübeli oyuncu dahil oldu.

Dizide rol alacak oyuncular arasında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi isimler bulunuyor.

