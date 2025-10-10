Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor

- Güncelleme:
10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda birbirinden popüler dizilerin yeni bölümü ekrana gelirken TV8'de MasterChef heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte, 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı...

10 Ekim 2025 Cuma akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicisi ile bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları araştırılıyor. İşte, 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı...

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor - 1. Resim

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 

10 Ekim 2025 Cuma günü 20:0'da Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Aşk ve Gözyaşı, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, NOW TV'de Ben Leman, Star'da Bizim Aile ve TRT 1'de Taşacak Bu Deniz izleyicisiyle bir araya gelecek.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Baht Oyunu

Aşk ve Gözyaşı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm için heyecan dorukta!

ATV YAYIN AKIŞI 

16:00 Esra Erol'da 
19:00 atv Ana Haber 
20:00 Aşk ve Gözyaşı 
23:20 Aynadaki Yabancı 
02:00 Gözleri KaraDeniz 
04:30 Kardeşlerim 

Ben Leman 2. Bölüm 3. Fragmanı - Fragman İzle | NOW

NOW YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber 
20.00 Ben Leman 
22.30 Kiskanmak 
01.15 Halef: Köklerin Çağrisi 
03.45 İnadina Aşk 
04.30 Kefaret 
06.15 Karagül 

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Bahar

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor - 6. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bizim Aile 
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 
00:30 Çarpıntı 
02:30 Baba Ocağı 
04:00 Dürüye'nin Güğümleri 
05:30 Söz 

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor - 7. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.15 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.55 Taşacak Bu Deniz
03.45 Seksenler

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor - 8. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım

