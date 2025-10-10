Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor
10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda birbirinden popüler dizilerin yeni bölümü ekrana gelirken TV8'de MasterChef heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte, 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı...
10 Ekim 2025 Cuma akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicisi ile bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları araştırılıyor. İşte, 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
10 Ekim 2025 Cuma günü 20:0'da Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Aşk ve Gözyaşı, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, NOW TV'de Ben Leman, Star'da Bizim Aile ve TRT 1'de Taşacak Bu Deniz izleyicisiyle bir araya gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Baht Oyunu
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
23:20 Aynadaki Yabancı
02:00 Gözleri KaraDeniz
04:30 Kardeşlerim
NOW YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber
20.00 Ben Leman
22.30 Kiskanmak
01.15 Halef: Köklerin Çağrisi
03.45 İnadina Aşk
04.30 Kefaret
06.15 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Bizim Aile
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Çarpıntı
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.15 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.55 Taşacak Bu Deniz
03.45 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım