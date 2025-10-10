Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor

10 Ekim 2025 Cuma akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar izleyicisi ile bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları araştırılıyor. İşte, 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

10 Ekim 2025 Cuma günü 20:0'da Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Aşk ve Gözyaşı, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, NOW TV'de Ben Leman, Star'da Bizim Aile ve TRT 1'de Taşacak Bu Deniz izleyicisiyle bir araya gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Uzak Şehir

02:30 Poyraz Karayel

04:30 Baht Oyunu

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı

23:20 Aynadaki Yabancı

02:00 Gözleri KaraDeniz

04:30 Kardeşlerim

NOW YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

20.00 Ben Leman

22.30 Kiskanmak

01.15 Halef: Köklerin Çağrisi

03.45 İnadina Aşk

04.30 Kefaret

06.15 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Veliaht

02:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bizim Aile

22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Çarpıntı

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.15 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.55 Taşacak Bu Deniz

03.45 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım