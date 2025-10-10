Belçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı

Belçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda belli oldu. Dünya Kupası bileti için kritik maçta Belçika ile Kuzey Makedonya bu akşam büyük bir mücadele verecek!

BELÇİKA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Belçika - Kuzey Makedonya karşılaşması 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

Belçika - Kuzey Makedonya maçı Gent’teki Planet Group Arena Stadyumu’nda oynanırken Exxen kanalı üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BELÇİKA - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11

Belçika: T. Courtois, T. Castagne, Z. Debast, A. Theate, M. De Cuyper, H. Vanaken, N. Raskin, J. Doku, K. De Bruyne, L. Trossard, L. Openda

Kuzey Makedonya: S. Dimitrievski, B. Ilievski, A. Stojchevski, G. Zajkov, E. Alioski, D. Churlinov, I. Alimi, E. Bardhi, E. Elmas, B. Miovski, A. Trajkovski