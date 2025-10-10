Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı

Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Avrupa futbolunun güçlü temsilcilerinden Belçika ve Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek! Belçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları ise netleşti.

Belçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda belli oldu. Dünya Kupası bileti için kritik maçta Belçika ile Kuzey Makedonya bu akşam büyük bir mücadele verecek!

BELÇİKA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Belçika - Kuzey Makedonya karşılaşması 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

Belçika - Kuzey Makedonya maçı Gent’teki Planet Group Arena Stadyumu’nda oynanırken Exxen kanalı üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BELÇİKA - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11

Belçika: T. Courtois, T. Castagne, Z. Debast, A. Theate, M. De Cuyper, H. Vanaken, N. Raskin, J. Doku, K. De Bruyne, L. Trossard, L. Openda

Kuzey Makedonya: S. Dimitrievski, B. Ilievski, A. Stojchevski, G. Zajkov, E. Alioski, D. Churlinov, I. Alimi, E. Bardhi, E. Elmas, B. Miovski, A. Trajkovski

