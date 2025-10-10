Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman? Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri devam ediyor

Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman? Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman? Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri devam ediyor
Futbol, Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri, Fransa, Azerbaycan, EXXEN, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu heyecanı, bu akşam oynanacak Fransa-Azerbaycan karşılaşmasıyla devam ediyor. Paris’teki Stade de France stadyumunda gerçekleşecek mücadele heyecanla bekleniyor. Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman belli oldu.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin en merakla beklenen maçlarından biri bu akşam ekranlarda olacak. Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken detaylar da netlik kazandı.

Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman? Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri devam ediyor - 1. Resim

FRANSA-AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nun kritik karşılaşmalarından biri olan Fransa-Azerbaycan maçı bu akşam futbolseverlerle buluşuyor.

Maçı izlemek isteyenler için yayın bilgisi de netleşti. Karşılaşma EXXEN platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.

Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman? Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri devam ediyor - 2. Resim

FRANSA-AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

D Grubu’nda büyük önem taşıyan Fransa-Azerbaycan maçı 10 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak ve başlama düdüğü 21.45’te çalacak. Norveçli hakem Rohit Saggi’nin yöneteceği maç, her iki takımın da Dünya Kupası yolunda son derece kritik.

Ev sahibi Fransa, güçlü kadrosu ve taraftar desteğiyle avantaj ararken, Azerbaycan deplasmanda galibiyet hedefinde mücadele verecek.

Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman? Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri devam ediyor - 3. Resim

FRANSA-AZERBAYCAN MUHTEMEL 11

Fransa: Maignan, Gusto, Saliba, Upamecano, Hernandez, Thuram, Rabiot, Coman, Olise, Ekitike, Mbappe

Azerbaycan: Magomedaliev, Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk, Alıyev, Mahmudov, Mahir Emreli, Bayramov, Cafarguliyev, Dadaşov, Akhmedzade

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da 29 öğrenci zehirlendi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldiHerkes 'boş iş' dedi, kimseye aldırmadı! 5 bin tanesini evinin odasında saklıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tostçu Mahmut öldü mü? Anıl Kurt'un kim olduğu merak konusu haline geldi - HaberlerTostçu Mahmut öldü mü? Anıl Kurt'un kim olduğu merak konusu haline geldiMaria Corina Machado kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Barış Ödülü'nü kazandı! - HaberlerMaria Corina Machado kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Barış Ödülü'nü kazandı!Kızılcık Şerbeti hangi gün, bu akşam var mı? Yeni oyuncular diziye dahil oluyor! - HaberlerKızılcık Şerbeti hangi gün, bu akşam var mı? Yeni oyuncular diziye dahil oluyor!Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? - HaberlerTarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?Altın yükselmeye devam edecek mi? 10 Ekim Altın Fiyatları - HaberlerAltın yükselmeye devam edecek mi? 10 Ekim Altın FiyatlarıBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 10 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi - HaberlerBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 10 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...