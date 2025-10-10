Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman? Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri devam ediyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin en merakla beklenen maçlarından biri bu akşam ekranlarda olacak. Fransa-Azerbaycan maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken detaylar da netlik kazandı.

FRANSA-AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nun kritik karşılaşmalarından biri olan Fransa-Azerbaycan maçı bu akşam futbolseverlerle buluşuyor.

Maçı izlemek isteyenler için yayın bilgisi de netleşti. Karşılaşma EXXEN platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.

FRANSA-AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

D Grubu’nda büyük önem taşıyan Fransa-Azerbaycan maçı 10 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak ve başlama düdüğü 21.45’te çalacak. Norveçli hakem Rohit Saggi’nin yöneteceği maç, her iki takımın da Dünya Kupası yolunda son derece kritik.

Ev sahibi Fransa, güçlü kadrosu ve taraftar desteğiyle avantaj ararken, Azerbaycan deplasmanda galibiyet hedefinde mücadele verecek.

FRANSA-AZERBAYCAN MUHTEMEL 11

Fransa: Maignan, Gusto, Saliba, Upamecano, Hernandez, Thuram, Rabiot, Coman, Olise, Ekitike, Mbappe

Azerbaycan: Magomedaliev, Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk, Alıyev, Mahmudov, Mahir Emreli, Bayramov, Cafarguliyev, Dadaşov, Akhmedzade