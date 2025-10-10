Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 10 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi
Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var soruları gündemde! 10 Ekim 2025 Cuma günü futbol, basketbol ve Euroleague heyecanı aynı anda yaşanıyor. Spor tutkunları gün boyunca oynanacak karşılaşmaları merakla takip ediyor.
Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 7. haftasında dev mücadeleler oynanacak. Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmaları da sporseverleri ekran başına toplayacak.
10 EKİM 2025 GÜNÜN MAÇLARI
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21:45 Almanya - Lüksemburg (Exxen)
21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya (Exxen)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu
21:45 İsveç - İsviçre (Exxen)
21:45 Kosova - Slovenya (Exxen)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu
21:45 Fransa - Azerbaycan (Exxen)
21:45 İzlanda - Ukrayna (Exxen)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
17:00 Kazakistan - Lihtenştayn (Exxen)
21:45 Belçika - Kuzey Makedonya (Exxen)
BASKETBOL MAÇLARI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19:00 Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece (Bein Sports 5)
EuroLeague Maçları
20:45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (S Sport Plus)
21:15 Olympiakos - Dubai Basket (S Sport Plus)
21:30 Barcelona - Valencia (S Sport Plus)