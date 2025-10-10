Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 10 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 7. haftasında dev mücadeleler oynanacak. Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmaları da sporseverleri ekran başına toplayacak.

10 EKİM 2025 GÜNÜN MAÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21:45 Almanya - Lüksemburg (Exxen)

21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya (Exxen)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu

21:45 İsveç - İsviçre (Exxen)

21:45 Kosova - Slovenya (Exxen)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

21:45 Fransa - Azerbaycan (Exxen)

21:45 İzlanda - Ukrayna (Exxen)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

17:00 Kazakistan - Lihtenştayn (Exxen)

21:45 Belçika - Kuzey Makedonya (Exxen)

BASKETBOL MAÇLARI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19:00 Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece (Bein Sports 5)

EuroLeague Maçları

20:45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (S Sport Plus)

21:15 Olympiakos - Dubai Basket (S Sport Plus)

21:30 Barcelona - Valencia (S Sport Plus)