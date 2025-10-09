Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 gollü maç

- Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında Avusturya, konuk ettiği San Marino'yu 10-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında Avusturya ile San Marino karşı karşıya geldi.

Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Avusturya, 10-0'lık skorla kazandı.

Avusturya'ya farklı galibiyeti golleri Arnautovic (4), Posch (2), Schmid, Laimer, Gregoritsch ve Wurmbrand kaydetti.

AVUSTURYA 5'TE 5 YAPTI

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanan Avusturya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

SAN MARINO PUANSIZ

San Marino ise 6 maç sonunda eksi 27 averajla son sırada kaldı.

