Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 gollü maç
Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında Avusturya, konuk ettiği San Marino'yu 10-0 mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında Avusturya ile San Marino karşı karşıya geldi.
Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Avusturya, 10-0'lık skorla kazandı.
Avusturya'ya farklı galibiyeti golleri Arnautovic (4), Posch (2), Schmid, Laimer, Gregoritsch ve Wurmbrand kaydetti.
AVUSTURYA 5'TE 5 YAPTI
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanan Avusturya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.
SAN MARINO PUANSIZ
San Marino ise 6 maç sonunda eksi 27 averajla son sırada kaldı.
