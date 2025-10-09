Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cezayir, Dünya Kupası biletini aldı: İşte katılmayı garantileyen ülkeler

Cezayir, Dünya Kupası biletini aldı: İşte katılmayı garantileyen ülkeler

2025-10-09

Cezayir, Dünya Kupası biletini aldı: İşte katılmayı garantileyen ülkeler
Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu 9. haftasında Cezayir, konuk olduğu Somali'yi 3-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala Dünya Kupası bileti aldı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu 9. haftasında Cezayir, Somali'ye konuk oldu.

Karşılaşmayı Muhammed Amura'nın 7 ve 57, Riyad Mahrez'in 19. dakikada attığı gollerle 3-0 kazanan Cezayir, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 22 puana yükselen Cezayir, bitime bir hafta kala liderliği garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 20'ye çıktı.

Cezayir'in yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

