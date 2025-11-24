Real Madrid'de Teknik Direktör Xabi Alonso ile anlaşamayan Vinicius Junior, yeni sözleşme imzalamak istemediğini Florentino Perez'e bildirdi. İspanyol çalıştırıcı ile gerginlik yaşayan Brezilyalının bu kararı aldığı, kulüp yönetiminde bazı isimlerin ise maaş stratejisi şeklinde düşündüğü ileri sürüldü.

Real Madrid'deki geleceği belirsiz olan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior hakkında çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

The Athletic'in haberine göre; Teknik Direktör Xabi Alonso ile sorun yaşayan Brezilyalı yıldız, İspanyol devinin yöneticilerine 2027'ye kadar süren sözleşmesini yenilemek istemediğini bildirdi.

XABI ALONSO İLE ANLAŞAMIYOR

Vinicius Junior'ın Teknik Direktör Xabi Alonso ile arasındaki gerginlikten ötürü bu kararı aldığı belirtildi. Sambacı'nın bu sebepten ötürü uzun vadeli bir taahhütte bulunmak istemediği kaydedildi.

MBAPPE İLE AYNI MAAŞI İSTİYOR

Öte yandan bazı yöneticiler, bu durumu Brezilyalı yıldızın maddi açıdan istediğini almak için bir strateji olarak kullandığını düşünüyor. Aylardır yöneticilerle kontrat uzatma görüşmeleri yaptığı bilinen sol kanat oyuncusunun, Kylian Mbappe ile aynı ya da daha yüksek maaşı almak istediği öne sürüldü.

BU SEZON 11 GOLE KATKI YAPTI

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Vinicius, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

