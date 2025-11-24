İslam Memiş, altın ve gümüşte kademeli alım stratejisini paylaştı. 4.000 dolar üzeri ons altın ve 70 TL üzeri gram gümüş alımının kendisi için pahalı olduğunu belirten Memiş, fiyatlar uygun seviyelere geriledikçe alım fırsatlarının devam edeceğini vurguladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılının en kritik haftasına girildiğini belirten Memiş, hem Türkiye’deki siyasi gündem için hem de küresel piyasalarda önemli bir hafta olduğunu söyledi.

Türkiye'de Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamaya geçtiğini belirten Memiş, İmralı ziyaretinin önemini vurguladı.

Memiş, dünya gündeminde de Rusya-Ukrayna savaşı için kritik bir dönemece girildiğini vurguladı. Zelenski’ye iletilen 28 maddelik taslak barış planının kritik olduğunu söyleyen Memiş, 2026 yılı içinde Rusya-Ukrayna barışının nuhtemel olduğunu söyledi. Memiş, “Bu hafta savaşın geleceğini belirleyen dönemeç olabilir. Kısa sürede barış bekliyorum.” dedi.

"KÜRESEL PİYASALARDA KISA VE SIKIŞIK BİR HAFTA"

ABD’de Şükran Günü, Japonya’da İşçi Bayramı nedeniyle piyasalarda hacmin düşük olacağını söyleyen Memiş, gerçek hareketliliğin Aralık ayındaki Noel dönemine doğru azalacağını belirtti. Memiş, “Piyasalar sakin, stres yok” dedi.

ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Altın fiyatlarına ilgili değerlendirmede bulunan Memiş, “4.000 doların üzerindeki ons altın benim için pahalı” dedi. Memiş, yatırımcılara ons altın ile gram altın ayrımını iyi yapmaları gerektiğini hatırlattı.

İSLAM MEMİŞ, ALTIN ALIM SEVİYELERİNİ AÇIKLADI

Ons altın için kendi alım seviyelerini açıklayan Memiş, "3.900 dolar-3.880 dolar-3.850 dolar-3.800 dolar için beklerim" dedi. Memiş, “4.000 dolar üzerindeki hiçbir ons altını almam” diyerek tavrını net ortaya koydu.

"GRAM ALTINDA BU SEVİYELERDE ALIRIM"

Gram altın için belirlediği maliyet yapacağı rakamları açıklayan Memiş, "Şu anda gram altının serbest piyasada 5.762 TL civarı. 5.500 TL – 5.750 TL aralığını maliyet bandı olur. Kademeli alım için 5.540 TL yüzde 25, 5.693 TL yüzde 25, 5.740 TL yüzde 25 alırım. Kalan yüzde 25 , ons altın tekrar 4 binin altına inince alırım." dedi.

GÜMÜŞTE HANGİ SEVİYELERDE ALIM YAPILMALI?

Gümüşte de ons–gram ayrımına dikkat çeken Memiş, "Ons gümüş için alım seviyelerim 49 dolar yüzde 50, 47 dolar yüzde 25, 45.5 dolar yüzde 25 alırım" değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda 49.80 dolar civarında olduğunu belirten Memiş, yine aynı kademelerden alım yapılabileceğini söyledi.

Gram gümüş için uyarıda bulunan Memiş, 65 – 70 TL aralığını alım bandı olarak açıkladı. Memiş, “70 TL üzerinde gram gümüş almam” dedi.

MEMİŞ'TEN BİTCOİN DEĞERLENDİRMESİ

Bitcoin’in manipülasyon yaşadığını belirten Memiş, hala önemli bir alım fırsatı sunduğunu söyledi.

120 bin – 140 bin dolar hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, "Bugün nakitim olsa Bitcoin alırdım" ifadelerini kullandı.

"2026'DA BİST 100'DE YOKUM"

BIST 100 endeksinin geçen haftayı 10.922 puanda tamamladığını hatırlatan Memiş, orsanın yatırımcıyı tatmin etmediğini, 2026 yılı içinde de borsa tarafında bulunmayacağını söyledi.

