Xi Jinping, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Tayvan’ın Çin’e dönüşünün savaş sonrası düzenin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak iki ülkenin ilişkilerdeki olumlu ivmeyi sürdürmesi gerektiğini söyledi. Çin lideri ayrıca işbirliğinin genişletilmesi ve farklılıkların azaltılması çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin devlet haber ajansı Xinhua’ya göre Pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MASADA TAYVAN VAR

Reuters'dan edinilen bilgiler göre görüşme sırasında Xi, Tayvan’ın Çin’e dönüşünün savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçasını temsil ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi görüştü! Masada Tayvan var

Çinli lider, Çin ve Birleşmiş Milletler arasındaki ikili ilişkilerin Busan’daki görüşmelerinden bu yana "genel olarak istikrarlı kaldığını" ve geliştiğini belirtti.

Xi şöyle dedi: Her iki ülke de İkinci Dünya Savaşı’nın zaferli sonuçlarını ortaklaşa korumalı" ve "doğru yönde" ilerleyerek ilişkilerindeki ivmeyi sürdürmelidir.

Çin devlet başkanı ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve ikili ilişkilerde "daha olumlu ilerleme" sağlamak için farklılıkları azaltma çabalarına çağrıda bulundu.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası